Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme 12 Pro serisinin tepe modeli olan Realme 12 Pro Plus hakkında heyecan verici haberler geldi. Realme cephesinin yeni canavarı o kadar beğenildi ki, saydam arka kapağa sahip bir versiyonun da geleceği ortaya çıktı. İşte saydam arka kapaklı sahip göz alıcı Realme 12 Pro Plus.

İçindekiler Realme 12 Pro Plus Saydam Arka Kapak ile Artık Daha Yakışıklı

Realme 12 Pro Plus Saydam Arka Kapak ile Artık Daha Yakışıklı

Realme Avrupa CEO’su Francis Wong, arkası saydam olan yaklaşan bir akıllı telefonun kanlı canlı görüntüsünü paylaştı. Söz konusu cihaz Realme 12 Pro Plus modelinin modifiye edilmiş bir versiyonu gibi görünüyor ve muhtemelen sınırlı miktarlarda yakında piyasaya sürülecek.

Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus modelleri, önceki 11 Pro serisinin başarısını devralarak ultra dar çerçeveli 6.7 inç FHD+ 120Hz kavisli AMOLED ekran ve 2160Hz PWM ultra yüksek frekanslı karartma ile dikkat çekiyor.

Realme’nin yeni akıllı telefon serisi olan Realme 12 Pro ve 12 Pro+, kullanıcılarına üst düzey özellikler sunuyor. Yeni canavarlar, ultra dar çerçeveli ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni modeller, kamera performansı, işlemci gücü ve şarj özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus, ProXDR teknolojisi sayesinde kamera tarafından iletilen görüntü içeriğini analiz ederek fotoğraf efektlerini optimize ediyor. Bu teknoloji, kullanıcılara tam bir parlaklık ve dinamik aralık sunarak fotoğraf deneyimini yeniden tanımlıyor.

Tepe model olan 12 Pro Plus modelinde bulunan 3394mm² buhar hazneli 3D VC Soğutma sistemi, telefonun performansını optimize ederek uzun süreli kullanımda bile sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Realme 12 Pro serisi, kutudan çıkar çıkmaz realme UI 5.0 arayüzü ile Android 14 işletim sistemini çalıştırıyor. Bu güncel işletim sistemi sayesinde kullanıcılar, en yeni özelliklerden faydalanabilirken, akıcı bir deneyim yaşayabilirler. Ayrıca, realme cephesi 2 Android sürümü güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi alma taahhüdünde bulunuyor.

Realme 12 Pro Plus modeli, fotoğraf çekiminde iddialı bir şekilde öne çıkıyor. OIS’li Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, 3x optik zoom sağlarken, 6x sensör içi zoom sunan OIS’li 64MP Omnivision OV64B periskop telefoto kamera ile 120x SuperZoom’a kadar destek sunuyor. Realme 12 Pro modeli ise OIS’li 50MP IMX882 sensöre sahipken, 32MP portre kamerası ile dikkat çekiyor. Her iki modelde de 8MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Realme, lüks saat tasarımcısı Ollivier Savéo ile işbirliği yaparak realme 12 serisine özel birinci sınıf bir tasarım ekledi. Vegan deri kaplamaya sahip olan telefonlar, şıklığı ve kullanım rahatlığını bir araya getiriyor. Şirket, realme 12 Pro Serisi’nin RAW alanlarını işleyen ilk ve tek cihaz olduğunu ve sinematik portrelerde en yüksek netlik, dinamik aralık ve gerçekçilik sağladığını vurguluyor.

Her iki telefon da 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil ile güçlendirilmiş durumda. Bu özellik, telefonun hızlı ve uzun süreli kullanımına olanak tanırken, kullanıcıların enerji ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Realme 12 Pro ve 12 Pro+ modelleri, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için güçlü bir performans ve yenilikçi özellikler sunuyor. Özellikle kamera ve şarj özellikleri, bu yeni serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Saydam arka kapaklı yeni versiyon ile seri daha da genişledi.

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