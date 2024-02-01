Xiaomi, Kasım ayında Çin’de tanıttığı Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinin ardından, bu ayın sonlarında Çin pazarında Xiaomi 14 Ultra’yı tanıtması bekleniyor. Ancak, Xiaomi 14 serisi henüz küresel pazarda kullanıcılara sunulmamışken, Xiaomi 15 Ultra modeli ilgili çeşitli dedikodular ve sızıntılar hızla yayılmaya başladı. Son sızıntı, Xiaomi 15 serisinde kullanılacak parmak izi sensörünün türüne dair önemli detaylar içeriyor.

Çinli bir ihbarcı olan Smart Pikachu’nun paylaştığı sızıntıya göre, Xiaomi 15 Pro ve 15 Ultra modelleri, ekran içi parmak izi tarayıcısında ultrasonik teknolojiyi kullanacak. Ancak, Xiaomi 15 modelinde hangi tip parmak izi sensörünün kullanılacağı henüz netlik kazanmamış durumda, bu da optik bir ekran içi parmak izi sensörüyle donatılabileceği anlamına geliyor.

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Ultrasonik parmak izi sensörleri, kullanıcının parmak izinin 3 boyutlu haritasını oluşturmak için ses dalgalarını kullanan bir teknoloji sunar. Bu, optik sensörlere kıyasla daha yüksek düzeyde doğruluk ve güvenlik sağlar. Ayrıca, ıslak veya kirli parmaklar gibi zorlu koşullarda bile üstün performans gösterir, çünkü yüzey kusurlarına nüfuz edebilirler.

Diğer taraftan, optik sensörler ışık kullanarak parmak izinin 2 boyutlu görüntüsünü yakalar. Bu, genellikle daha hızlı ancak potansiyel olarak sahteciliğe karşı daha duyarlı olmalarını sağlar. Son yıllarda optik sensörler önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da, ultrasonik sensörler özellikle zorlu çevre koşullarında daha sağlam ve güvenilir bir biyometrik kimlik doğrulama deneyimi sunma eğilimindedir.

Öte yandan, Galaxy S24 serisi, Find X7 Ultra ve iQOO 12 Pro gibi yeni modeller, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörleriyle donatılmıştır. Bu, Xiaomi’nin daha önceki modelleri, örneğin Xiaomi 14 serisi gibi, optik versiyonla donatılmıştır.

Son raporlar, Xiaomi 15 Ultra ve Pro güçlü bir performansa sahip olması için Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanacağını ortaya koymaktadır. Xiaomi 15 modeli, 6,36 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüğü destekleyen OLED 120Hz düz bir ekrana sahip olabilirken, 15 Pro modeli, 2K çözünürlüğe sahip daha büyük ve kavisli kenarlı bir ekrana sahip olabilir. Xiaomi 15 serisinin seri üretiminin bu yılın eylül ayında başlaması bekleniyor, bu da ekim ayında kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor. Bakalım Xiaomi 15 Ultra ve Pro, iPhone 15 Pro Max’in tahtını sallayabilecek mi?