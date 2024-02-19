Geçtiğimiz ay Realme, Realme 12 Pro ve 12 Pro+ modellerini küresel pazar için tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise, Çin’deki lansman tarihi resmi olarak doğrulandı. Marka, Realme 12 Pro serisinin 27 Şubat’ta Çin’de piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Realme 12 Pro ve 12 Pro+’ın global versiyonlarıyla aynı özellikleri taşıması bekleniyor. Her iki cihaz da FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip 6,7 inç AMOLED kavisli kenar ekranla gelecek. Ayrıca, her iki modelde 67W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh batarya bulunacak. Güçlerini ise sırasıyla Snapdragon 6 Gen 1 ve 7s Gen 2 yonga setlerinden alacaklar.

Realme 12 Pro serisi, küresel pazarda 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı sunacak. Pro modelinde, ön tarafta 16 megapiksel selfie kamerası ve arka tarafta OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX882 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 32 megapiksel 2x çözünürlüklü Sony IMX709 telefoto lens bulunacak.

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Diğer yandan, Realme 12 Pro+’ta 32 megapiksel Sony IMX709 ön kamera yer alacak. Arka tarafta ise OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 megapiksel Ov64 periskop telefoto kamera bulunacak. Seri, Realme UI 5 tabanlı Android 14 işletim sistemiyle gelecek.

Realme 12+ 5G’nin teknik özellikleri zaten Çin’deki TENAA sertifikası aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Cihaz, 6,7 inç AMOLED FHD+ 120Hz düz ekran, Dimensity 7050 yonga seti, 67W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil ve 16 megapiksel ön kamera ile gelmesi bekleniyor. Arka tarafta ise 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi bulunacak.

Realme’nin yeni modelleriyle sunduğu çeşitlilik ve yenilikler, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya aday gibi görünüyor. Özellikle, Realme 12 serisinin Çin’deki tanıtımıyla birlikte, markanın teknoloji dünyasındaki etkisini daha da artırması bekleniyor.