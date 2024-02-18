Bir süredir ardı arkası gelmeyen Xiaomi 14 Ultra sızıntılarının ardından, sonunda 2024 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olması beklenen cihaz ön siparişe açıldı. Xiaomi 14 Ultra ön sipariş dönemi Çin’de resmen başladı. İşte yeni canavar hakkında bildiğimiz her şey.

Xiaomi 14 Ultra Ön Sipariş Dönemi Başladı, İşte Bilmeniz Gerekenler

Xiaomi, bu ayın sonunda Çin’de piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 14 Ultra için heyecan verici bir lansman hazırlığı içinde. Lansman öncesinde ön rezervasyon kabul etmeye başlayan şirket, müşterilere altı özel hediye ve telefonu ücretsiz kazanma fırsatı sunuyor.

Xiaomi 14 Ultra ön sipariş dönemi başlamış olsa da, henüz cihaz hakkındaki detaylar belirsizliğini koruyor. Bu sabah erken saatlerde sizlerle paylaştığımız haberde cihazın bazı özelliklerinin sızdığını belirtmiştik. Bu sızıntılara bakarsak, Xiaomi 14 Ultra özellikleri oldukça iddialı.

Xiaomi 14 Ultra’nın özellikleri hakkında henüz tam detaylar ortaya çıkmamış olsa da, sızıntılar bazı özelliklere ışık tutuyor. Telefonun 120Hz adaptif yenileme hızına ve HDR10+ desteğine sahip 6,73 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağı ve bu özelliklerin birinci sınıf bir görüntüleme deneyimi sunacağı belirtiliyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alması beklenen Xiaomi 14 Ultra, 16GB RAM ve 1TB’a kadar depolama alanıyla donatılacak. Bu özellikler, telefonun güçlü kullanıcılara ve oyunculara hitap etmeyi amaçladığını gösteriyor.

Xiaomi’nin diğer Ultra serisi telefonlarına benzer şekilde, Xiaomi 14 Ultra’nın kamerası da dikkat çekici. Telefon, geniş açılı, ultra geniş ve 3.2x ve 5x zoom işlevlerini yerine getiren dört adet 50MP sensöre sahip olacak. Özellikle, birincil 50MP lensin 1 inçlik bir sensörle donatıldığı ve maksimum F/1.6 diyafram boyutuyla mükemmel ışık yakalayabileceği ifade ediliyor.

Cihaz ayrıca hızlı şarjı destekleyen 5300mAh pil ile gelecek ve en son bağlantı teknolojilerini içerecek. WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve IP68 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler, Xiaomi 14 Ultra’nın kullanıcılarına amiral gemilerine yaraşır bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ancak ne yazık ki Xiaomi 14 Ultra ön sipariş döneminde bu özellikler açıklanmamış durumda.

Xiaomi hayranları ve teknoloji tutkunları, Xiaomi 14 Ultra’nın piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor. Xiaomi 14 Ultra ön sipariş döneminin başlamasıyla beraber heyecan zirve yaptı. Detaylı özellikler ve fiyatlandırma ile ilgili resmi duyurunun yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone SE 4 ne zaman geliyor? İşte özellikleri ve çıkış tarihi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi cephesinin yeni amiral gemisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!