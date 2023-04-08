Realme GT Neo 5 ve Neo 5 SE’yi piyasaya sürdükten sonra, şirket şimdi bir sonraki bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Realme 11 serisini tanıtmaya hazırlanan firmanın bu seride Realme 11 Pro ve 11 Pro+ gibi birden fazla model sunması bekleniyor. Serinin standart versiyonu olan Realme 11, Endonezya’nın TKDN sertifikalarında gövde gösterisi yaparak tanıtımın yakında olduğunu gösterdi!

Realme 11 Güçlü Özelliklerle Rakiplerine Gözdağı Vermeye Geliyor!

RMX3760 model numarasına sahip bir Realme akıllı telefon Endonezya’nın TKDN web sitesinde ortaya çıktı. Listeleme, telefonun herhangi bir özelliğini ortaya koymasa da, model numarası bunun bir Realme 11 olduğunu gösteriyor. Zira, serinin diğer üyeleri olan Realme 11 Pro ve 11 Pro+ daha önce başka sertifikalarda RMX3740 ve RMX3770 adıyla ortaya çıkmıştı.

Henüz Realme 11’in özellikler belirsizliğini korusa da, bu modelin giriş-orta seviye arasında konumlandırılacağı ve kamera odaklı bir model olacağı düşünülüyor. Serinin en çok dikkat çeken modeli ise şüphesiz Realme 11 Pro modeli olacak.

Yakın tarihli bir TENAA listesi Realme 11 Pro’nun 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç boyutlu FullHD+ çözünürlüklü bir AMOLED ekranla bizleri karşılayabileceğini ortaya koydu. Realme’nın yeni canavarı, gücünü 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinden alabilir.

Fotoğrafçılık konusunda da kardeşleri gibi yetenekli olacağı düşünülen cihazda fotoğraf ve vidolarınız için, 200MP çözünürlüklü ana kameranın başını çektiği üçlü bir kamera kurulumu yer alabilr. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüklü özçekim kamerasına yer verileceği konuşuluyor. Bununla beraber pil konusunda cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh boyutlu devasa bir pil barındıracağı söyleniyor.

Standart modelin bu kadar üst düzey özelliklere sahip olmayacağını söylemeye gerek yok. Realme muhtemelen serinin giriş modelini dengeli bir akıllı telefon olarak tanıtacak. Bununla birlikte, Realme 11 serideki diğer iki modelle aynı ekranı paylaşabilir. Şu anda diğer ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Vivo gibi rakipler de birbiri ardına giriş seviyede güçlü akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Hatta Vivo, şu an üllkemizde çok cezbedici kampanyalarla giriş seviyeyi resmen domine etmiş durumda. Realme’nin bu savaşta nasıl bir performans göstereceğini bizler de merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!