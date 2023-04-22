Son iki nesildir, Realme’nin orta sınıf numaralı serisi akıllı telefonları, performans, kamera yetenekleri ve şık tasarımın mükemmel kombinasyonu nedeniyle önemli bir popülerlik kazandı. Önümüzdeki Realme 11 serisi telefonlar, önemli kamera yükseltmeleri ve yeni Dimensity 7 serisi işlemcilerin dahil edileceğine dair söylentilerle önemli bir heyecan yaratıyor. Şimdi de Realme 11 Pro Plus’ın canlı görüntüleri internette ortaya çıktı.

Realme 11 Pro Plus kanlı canlı görüntülendi

Realme’nin premium modeli 11 Pro Plus’ın tasarımını sergileyen yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntıların kaynağının Çinli mikro blog platformu Weibo olduğu bildiriliyor. Görüntülere göre, cihaz beyaz ve altın renk düzeninde piyasaya sürülecek. Telefonun arkasındaki kamera modülü de yeniden tasarlandı ve Huawei Mate 40 Pro ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Kısa süre önce akıllı telefonun Ay fotoğrafçılığı için özel bir moda da sahip olacağı da yer alıyordu.

Realme 11 Pro Plus özellikleri

Daha önceki raporlara göre, yaklaşmakta olan Realme 11 Pro Plus’ın FHD+ çözünürlüğe, yüksek 120Hz yenileme hızına ve 2160Hz PWM yüksek frekanslı karartmaya sahip 6,7 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefon, maksimum 16GB RAM ve 1TB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştirilebilen Dimensity 7 serisi bir işlemciyle donatılabilir.

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Telefonun 5.000mAh’lik sağlam bir bataryadan güç alması ve 100W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Realme 11 Pro Plus’ın yanı sıra şirket Realme 11 Pro’yu ve muhtemelen standart bir versiyon olan Realme 11’i de piyasaya sürebilir.