Asus her yıl olduğu gibi en üst düzey donanıma ve AirTrigger ultrasonik kontrolleri de dahil olmak üzere çeşitli oyun merkezli özelliklere sahip olan ROG Phone 7 serisini piyasaya sürdü. Önceki yıllarda olduğu gibi, şirketin seriyi D serisi ile takip etmesi bekleniyor. Yeni bir rapora göre, Asus ROG Phone 7D birkaç ay içinde Çin’de piyasaya sürülecek ve bunu diğer bölgeler izleyecek.

İçindekiler Asus ROG Phone 7D ve 7D Ultimate MediaTek işlemcilere sahip olabilir

Asus ROG Phone 7D ve 7D Ultimate MediaTek işlemcilere sahip olabilir

Newzonly tarafından yayınlanan bir raporda Asus ROG Phone 7D ve 7D Ultimate’in bu yılın Ağustos ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Akıllı telefonlar başlangıçta Çin’de satışa sunulacak ve daha sonra diğer bölgelerde de piyasaya sürülecek.

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Tipster Paras Guglani’ye atıfta bulunan rapora göre, Asus Rog Phone 7D model numaralarına sahip olacak: AI2301_A ve AI2301_C, AI2301_B ve AI2301_D model numaraları ise üst seviye varyant olan Asus Rog Phone 7D Ultimate’e ait olacak. Rapor ayrıca, yaklaşmakta olan Rog Phone 7D serisinin Dimensity 9200+ yonga seti olabilecek Dimensity 9000+ Serisi yonga setleriyle donatılacağını öne sürüyor.

Ek olarak, Rog Phone 7D’nin üst düzey varyantının 16GB RAM ve 512GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Full HD+ çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç Super AMOLED ekrana sahip ve Corning Gorilla Glass Victus ön tarafı koruyor. Telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile beraber geliyor ve 16GB’a kadar RAM ve 512GB genişletilemez depolama alanı ile donatıldı. Ayrıca ROG Phone 7 serisi Android 13 tabanlı ROG UI ile çalışıyor.