Realme, Realme 11 serisini 10 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin standart, Pro ve Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşması bekleniyor. Tanıtım öncesinde marka, Realme 11 Pro+ modelinin bazı tanıtım görsellerini yayınlamaya başladı. Geçen yılki Realme 10 Pro+’nın halefi olan cihaz, bu yıl bir evrim geçirmiş! İşte Realme tarafından paylaşılan ekran özellikleri!

Realme 11 Pro+ Üst Seviyeyi Kıskandıran Bir Ekranla Gelecek!

Realme daha önce Realme 11 Pro+’ın tasarımını paylaşmıştı. Şimdi de markanın son teaser’ı yaklaşmakta olan cihazın ekran detaylarını ortaya koyuyor. Cihaz, selefindeki 61 derecelik kavise sahip kavisli ekranı koruyacak. Realme’nin yeni canavaranın 120Hz yenileme hızına sahip 10 bit AMOLED ekrana sahip olduğu doğrulandı.

Akıllı telefon 2.160Hz PWM karartmaya sahip olacak. Bu sayede OLED ekranlarda sık görünen baş ağrısı sorunu da azaltılmış olacak. Realme 11 Pro+’nın 2,33 mm kalınlığında ultra dar bir çene kısmına ve merkeze hizalanmış bir nokta çentiğe sahip olduğunu görüyoruz.

Son tanıtım görseli, Realme 11 Pro+ hakkında herhangi bir ek ayrıntı ortaya koymuyor. Akıllı telefonun, marka için bir ilk olacak dairesel çıkıntılı bir arka kamera modülüne sahip olduğu doğrulandı. Toplamda üç farklı sensöre sahip olan model, 200 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.

Yaklaşan cihazın “Şehir Günbatımı” adı verilen bej renkli suni bir deri arka kapak seçeneğiyle geleceği de doğrulandı. Ek olarak, bu renge sahip sürümün çerçevesi de altın rengine sahip. Tanıtım görsellerinde en çok bu rengi göreceğiz gibi duruyor.

Realme’nin önümüzdeki günlerde lansman etkinliğine kadar Realme 11 serisi hakkında daha fazla ayrıntı vermesini bekleyebiliriz. Temel özelliklere gelince, Realme 11 Pro+’nın 16GB’a kadar RAM ile birlikte Dimensity 7 serisi bir işlemciden güç alacağı söyleniyor. Telefonun, 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh boyutunda devasa bir pil ile destekleneceği belirtiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin yeni canavarının ekran özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!