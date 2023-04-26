Realme, yaklaşmakta olan Realme 11 serisinin 10 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Serinin üç cihaz içermesi bekleniyor. Telefonlar . Resmi lansmandan önce, bu cihazlar çeşitli sertifikalarda görüldü. Son olarak, vanilya Realme 11, bazı özelliklerini ortaya koyan 3C sertifikasını aldı.

3C sertifikasına göre, Realme 11 5G (RMX3751) 33W hızlı şarj ve 5G bağlantı desteği sunacak. Telefon daha önce tasarımını da ortaya çıkaran TENAA sertifikasında görülmüştü. Geçmiş sızıntılara göre, vanilya Realme 11 5G’nin 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olması ve Dimensity 900 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Ayrıca akıllı telefonun 64MP ana kameraya sahip olacak. Ancak selfie kamera detayları, pil kapasitesi, RAM ve depolama yapılandırması gibi diğer özellikler bilinmiyor. Öte yandan Realme 11 Pro’nun 108MP birincil kamera ve 2MP ikincil sensör ile gelmesi bekleniyor. Cihazın 67W hızlı şarj desteği sunacağı da belirtiliyor.

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Realme 11 Pro+’ın 8MP ikincil lens ve 2MP kamera eşliğinde 200MP kameraya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın 100W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Yazılıma gelince, Realme 11 serisindeki üç cihazın da Realme UI ile kutudan Android 13 işletim sistemini çalıştırmasını bekleyebiliriz. Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+’ın FHD+ çözünürlüğe ve daha yüksek yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olması muhtemel. Bu cihazların her ikisinde de 16MP kamera ve 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak.