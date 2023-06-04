Bu haftanın başlarında Realme, Realme 11 Pro serisinin 8 Temmuz’da Hindistan’da ve dünyanın diğer bölgelerinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Pro serisi, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ olmak üzere iki cihaz içeriyor. Lansman öncesinde, Realme 11 Pro modelinin Avrupa’daki fiyatlandırma ve depolama konfigürasyonlarını ortaya koyan yeni bir rapor ortaya çıktı. İşte Realme’nin yeni canavarının Avrupa fiyatı!

Realme 11 Pro Amiral Gemilerine Kök Söktürmeye Geliyor!

Rapor, Realme 11 Pro 5G’nin iki depolama seçeneği ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Bunlar, 8GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 256GB depolama alanı olarak karşımıza çıkıyor.

Rapora göre, 11 Pro 5G’nin 8GB + 128GB seçeneğine sahip baz versiyonunun fiyatının 310 euro olması bekleniyor. Bununla birlikte, 256GB model için spesifik fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, cihazın Astral Siyahı ve Gündoğumu Beji olmak üzere iki farklı renkle geleceğini de söylemek mümkün.

Cihazın 17 Haziran’dan itibaren küresel olarak satışa sunulması planlanıyor. Realme 11 Pro halihazırda Çin’de satıldığından, teknik özellikleri ve özellikleri hakkında zaten hepimiz bilgi sahibiyiz.

Realme 11 Pro, görsel olarak sürükleyici bir deneyim sunan Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran, pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sağlıyor. Cihaz 950 nit en yüksek parlaklığa ve kontrast kalitesini artıran HDR10+ sertifikasına sahip.

Realme 11 Pro, kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 işlemciden güç alıyor ve bu işlemciye Mali G68 GPU eşlik ediyor. Cihaz, cömert diyebileceğimiz 8GB RAM ile birlikte geliyor ve 128/256GB depolama seçeneği sunuyor.

Realme 11 Pro, gün boyunca gücünüzü korumak için 4870mAh pil ile donatılmış ve 67W hızlı şarjı destekleyerek hızlı ve rahat şarj imkanı sağlıyor. Bu, minimum kesinti süresi ve maksimum kullanım demek.

Fotoğrafçılık açısından Realme 11 Pro, daha keskin ve net çekimler için optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 100MP ana kameralı bir arka kamera kurulumuna sahip. Ek olarak, sanatsal bokeh efektlerini yakalamak için 2MP portre lensi bulunuyor. Ön tarafta ise detaylı selfie’ler çekmek için 16MP kamera bulunuyor.

Android 13 işletim sistemini temel alan Realme UI 4.0 ile çalışan cihaz, çeşitli özelleştirme seçenekleriyle kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ek özellikler arasında güvenli kilit açma için ekran içi parmak izi tarayıcı, şarj ve veri aktarımı için bir USB Type-C bağlantı noktası ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve GPS desteği yer alıyor. Cihaz ayrıca daha fazla rahatlık için çift SIM işlevselliğini de destekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin yeni canavarının Avrupa fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!