Performansı yüksek telefon tercih edenler için iyi haber!. AnTuTu, mayıs ayının en hızlı 10 orta segment Android telefonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay hangi telefonlar performans kategorisinde zirvede yer aldı?

Telefon satın almadan önce pişman olmamak adına bazı araştırmalara girişiyoruz. AnTuTu gibi telefonları test ederek kıyaslayan platformlar bu noktada devreye giriyor. Böylece hangi modellerin nasıl performans sergilediklerine dair fikir yürütebiliyoruz. Peki mayıs ayının en hızlı orta segment telefonları hangileriydi? AnTuTu bunları kısa bir süre önce açıkladı.

Orta Segment En Hızlı Android Telefonlar

Mayıs ayının en hızlı Android telefonları listesine göz atacak olursak, MediaTek’in ön planda olduğunu görüyoruz. Şirketin işlemcileri listenin 8 modelinde kullanılmış. Bu kategorinin geçtiğimiz ayki şampiyonu ise Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setiyle gelen realme GT Neo5 SE oldu. 980 bin 78 puan alan telefonu, 963 bin 053 puanlı Redmi Note 12 Turbo takip etti.

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Listede üçüncü sırada 864 bin 570 puanlı vivo S16 Pro yer alırken dördüncü sıradaysa 855 bin 375 puanlı iQOO Neo7 SE’yi görüyoruz. Beşinci sırayı ise 841 bin 654 puanlı Redmi K60E kapmış durumda.

Orta segmentte iddialı modeller arasında yer alan bu telefonlar, güçlü bataryaları ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Özellikle oyun tutkunları için birebir olan bu modeller, günlük kullanımda da oldukça başarılı iş çıkartıyor.

En hızlı orta segment Android telefonları

Telefon Modeli İşlemci Bellek Depolama Puan realme GT Neo5 SE 7+ Gen 2 16GB RAM 1024GB 980,078 Redmi Note 12 Turbo 7+ Gen 2 16GB RAM 1024GB 963,053 vivo S16 Pro 8200 12GB RAM 512GB 864,570 iQOO Neo7 SE 8200 12GB RAM 256GB 855,375 Redmi K60E 8200 12GB RAM 512GB 841,654 -Ace 8100-Max 8GB RAM 256GB 828,963 OPPO Reno9 Pro 5G 8100-Max 16GB RAM 256GB 828,751 OnePlus Аce 8100-Max 12GB RAM 256GB 819,069 realme GT Neo 3 8100 12GB RAM 256GB 805,476 Redmi K50 8100 8GB RAM 256GB 803,009