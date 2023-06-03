Performansı yüksek telefon tercih edenler için iyi haber!. AnTuTu, mayıs ayının en hızlı 10 orta segment Android telefonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay hangi telefonlar performans kategorisinde zirvede yer aldı?
Telefon satın almadan önce pişman olmamak adına bazı araştırmalara girişiyoruz. AnTuTu gibi telefonları test ederek kıyaslayan platformlar bu noktada devreye giriyor. Böylece hangi modellerin nasıl performans sergilediklerine dair fikir yürütebiliyoruz. Peki mayıs ayının en hızlı orta segment telefonları hangileriydi? AnTuTu bunları kısa bir süre önce açıkladı.
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Orta Segment En Hızlı Android Telefonlar
Mayıs ayının en hızlı Android telefonları listesine göz atacak olursak, MediaTek’in ön planda olduğunu görüyoruz. Şirketin işlemcileri listenin 8 modelinde kullanılmış. Bu kategorinin geçtiğimiz ayki şampiyonu ise Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setiyle gelen realme GT Neo5 SE oldu. 980 bin 78 puan alan telefonu, 963 bin 053 puanlı Redmi Note 12 Turbo takip etti.
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Listede üçüncü sırada 864 bin 570 puanlı vivo S16 Pro yer alırken dördüncü sıradaysa 855 bin 375 puanlı iQOO Neo7 SE’yi görüyoruz. Beşinci sırayı ise 841 bin 654 puanlı Redmi K60E kapmış durumda.
Orta segmentte iddialı modeller arasında yer alan bu telefonlar, güçlü bataryaları ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Özellikle oyun tutkunları için birebir olan bu modeller, günlük kullanımda da oldukça başarılı iş çıkartıyor.
En hızlı orta segment Android telefonları
|Telefon Modeli
|İşlemci
|Bellek
|Depolama
|Puan
|realme GT Neo5 SE
|7+ Gen 2
|16GB RAM
|1024GB
|980,078
|Redmi Note 12 Turbo
|7+ Gen 2
|16GB RAM
|1024GB
|963,053
|vivo S16 Pro
|8200
|12GB RAM
|512GB
|864,570
|iQOO Neo7 SE
|8200
|12GB RAM
|256GB
|855,375
|Redmi K60E
|8200
|12GB RAM
|512GB
|841,654
|-Ace
|8100-Max
|8GB RAM
|256GB
|828,963
|OPPO Reno9 Pro 5G
|8100-Max
|16GB RAM
|256GB
|828,751
|OnePlus Аce
|8100-Max
|12GB RAM
|256GB
|819,069
|realme GT Neo 3
|8100
|12GB RAM
|256GB
|805,476
|Redmi K50
|8100
|8GB RAM
|256GB
|803,009