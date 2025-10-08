GeForce Now kullanıcıları bu ay yeni bir oyun yağmuruna hazırlanıyor! Peki Ekim ayında hangi oyunlar bulut platformuna eklenecek? Aralarında Battlefield 6 gibi dev yapımların bulunduğu liste, oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği türden. Peki GeForce Now yeni oyunlar listesi nasıl?

GeForce Now yeni oyunlar listesi açıklandı!

GeForce Now, Ekim ayında oyun kütüphanesine birbirinden iddialı 13 yeni yapım ekliyor. Platform, hem Steam hem de EA App ve Battle.net gibi mağazalar üzerinden erişilebilen bu oyunlarla birlikte, oyunculara neredeyse her türden içerik sunmayı hedefliyor. Özellikle Battlefield 6 ve Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 gibi popüler yapımların bulut sistemine dahil edilmesi, ayın en dikkat çekici gelişmesi oldu.

Oyun Adı Platform Çıkış Tarihi King of Meat Steam 7 Ekim Seafarer: The Ship Sim Steam 7 Ekim Little Nightmares III Steam 9 Ekim Battlefield 6 Steam, EA App 10 Ekim Ball x Pit Steam 15 Ekim Fellowship Steam 16 Ekim Jurassic World Evolution 3 Steam 21 Ekim Painkiller Steam 21 Ekim Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Steam 21 Ekim Tormented Souls 2 Steam 23 Ekim Super Fantasy Kingdom Steam 24 Ekim Earth vs. Mars Steam 29 Ekim The Outer Worlds 2 Steam, Battle.net, Xbox 29 Ekim Arc Raiders Steam 30 Ekim

Yeni listeyle birlikte GeForce Now, hem aksiyon hem de macera türlerine dengeli şekilde odaklanıyor. Özellikle Battlefield 6’nın çevrimiçi savaş deneyimini bulut sistemine taşımak, düşük donanımlı bilgisayar kullanıcıları için büyük bir fırsat yaratıyor. Öte yandan Little Nightmares III ve Tormented Souls 2 gibi atmosferik yapımlar da Ekim ayında korku severlerin gözdesi olacak gibi duruyor.

NVIDIA, GeForce Now servisini düzenli olarak güncelleyerek Türkiye’deki oyunseverlere istikrarlı bir deneyim sunuyor. Bu genişleme hamlesi, özellikle oyun fiyatlarının arttığı dönemde bulut tabanlı servislerin popülerliğini daha da artırabilir. Artık yüksek donanımlı bir bilgisayar gerekmeden, sadece iyi bir internet bağlantısıyla AAA kalitesinde oyun deneyimi yaşamak mümkün hale geliyor.

GeForce Now oyunlar nasıl eklenir?

Oyuncular, desteklenen mağazalardan sahip oldukları oyunları GeForce Now hesabı ile senkronize ederek kolayca oynayabilirler. Tek yapmanız gereken NVIDIA hesabınızla giriş yaparak platforma dahil oyunları kütüphanenize eklemek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GeForce Now eklenen yeni oyunlar arasında sizi en çok hangisi heyecanlandırdı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve en güncel teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!