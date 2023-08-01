Realme, planladığı gibi Realme 11 4G’yi Vietnam’da piyasaya sürdü. Ayrıca, yeni MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile desteklenen ilk cihaz olan Realme 11 5G’yi Tayvan’da duyurdu. Realme 11 4G gücünü MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor.

Realme 11 4G, 16MP delik kamera, Helio G99 SoC, 8GB RAM, 8GB sanal RAM, Realme 10’dan devraldığı 256GB’a kadar depolama ve 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekranı içeriyor.

Bu telefon, 108MP arka kamera ve 2MP derinlik sensörüne ek olarak, Realme 10’un 33W hızlı şarjından yükseltilmiş 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh’lik bir bataryayı destekliyor.

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5G sürümü ise, diğer kameraları korurken 108MP’lik ISOCELL HM6 sensör ve 3x kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip arka kamera ile donatılıyor. Aynı zamanda, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunan 5000mAh’lik bir batarya ile geliyor. 300 ve 330 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan bu modellerin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

realme 11 4G özellikleri

6,4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran,

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G99 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

Arm Mali-G57 MC2

8 GB LPDDR4x RAM

128 GB / 256 GB (UFS 2.2) depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

realme UI 4.0 ile Android 13

108MP arka kamera, f/1.79 diyafram, LED flaş, 2MP portre kamerası, f/2.4 diyafram

OV16A1Q sensörlü, f/2,45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 159,9x 73,3x 7,95 mm

Ağırlık: 178g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

67W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil

realme 11 5G özellikleri

6,72 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+ 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

Arm Mali-G57 MC2 GPU

8 GB LPDDR4x RAM

256 GB (UFS 2.2) depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

108MP f/1.75 diyafram açıklığına sahip arka kamera, ISOCELL HM6 sensör, 3x kayıpsız zoom, LED flaş, 2MP portre kamerası, f/2.4 diyafram

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar:165,7x 76x 8,05 mm

Ağırlık: 190g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Tip-C, NFC

67W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil