Otomobil dünyasının önde gelen markalarından BMW, Türkiye pazarında ses getirecek iki yeni modelini tanıttı. Markanın yenilikçi yaklaşımını ve üstün mühendisliğini yansıtan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve yeni BMW X3, Batman ile Mardin arasındaki büyüleyici coğrafyada gerçekleştirilen özel bir lansmanla otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Bu özel etkinlik, sadece yeni modellerin tanıtımına ev sahipliği yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin kültürel zenginliklerini de gözler önüne serdi.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé tanıtıldı, işte özellikleri

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, sportif ve şık tasarımıyla kompakt otomobil segmentine iddialı bir giriş yapıyor. 1.5 litrelik mild hybrid-benzinli motoru sayesinde 170 beygir gücü ve 280 Nm tork üreten bu etkileyici model, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Sürüş keyfini ekonomiklikle birleştiren yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor.

Önceki nesline göre geliştirilmiş ön aks, fren ve amortisör sistemleri sayesinde daha çevik ve dinamik bir sürüş deneyimi sunan bu araç, BMW‘nin geleneksel sürüş keyfini kompakt sınıfa taşıyor. Kusursuz hatları ve çarpıcı detaylarıyla öne çıkan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, Sport Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım paketiyle kişisel tercihlere hitap ediyor.

Genişliği 1.800 mm ve dingil mesafesi 2.670 mm olan bu yeni model, bir önceki versiyonuna göre 20 mm daha uzun ve 25 mm daha yüksek yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Standart olarak sunulan üst düzey donanım özellikleriyle de fark yaratan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, güvenlik ve konforu en üst seviyeye taşıyor. Tamamen dijital 10.25 inç Gösterge Ekranı ve 10.7 inç Kontrol Ekranı içeren BMW Live Cockpit Plus, sürücü odaklı bir deneyim sunarken, Adaptif LED Farlar zorlu yol koşullarında bile optimum görüş sağlıyor. Park Asistanı, dar alanlarda manevrayı kolaylaştırırken, önden çarpışma uyarısı, şerit terk uyarısı ve şerit değiştirme uyarısı gibi Sürüş Asistanı özellikleriyle de güvenli bir yolculuk vadediyor. BMW, bu yeni modeliyle kompakt sınıfta hem performansı hem de teknolojiyi bir araya getiriyor.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé Teknik Özellikler ve Fiyat

Özellik Değer Şanzıman Otomatik Yakıt Tipi Mild Hybrid – Benzin Motor Hacmi (cc) 1.499 Motor Gücü (bg) 170 Yakıt Tüketimi lt/100 km 5,8 ÖTV Oranı %80 Sport Line Paket Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.952.700 Türk Lirası M Sport Paket Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı 3.169.400 Türk Lirası

Yeni BMW X3 tanıtıldı, işte özellikleri

BMW‘nin SUV segmentindeki güçlü temsilcisi yeni BMW X3 de aynı lansmanda Türkiye pazarına sunuldu. Yeni BMW X3 20d xDrive modeli, 2 litrelik mild hybrid-dizel motoru ile 197 beygir güç ve 400 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.7 saniyede ulaşıyor. Karakteristik X sürüş dinamiklerini yüksek performanslı mild hybrid-dizel motoru ile birleştiren yeni BMW X3 20d xDrive, ortalama 6.5 litrelik yakıt tüketimiyle de verimliliğini kanıtlıyor.

M Sport tasarım paketiyle sunulacak olan bu modelde, 12.3 inçlik tamamen dijital Gösterge Ekranı, 14.9 inçlik yüksek çözünürlüklü Kontrol Ekranı ve Head-Up Display içeren BMW Live Cockpit Professional gibi üstün teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor.

Yeni BMW X3, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı gibi özelliklere sahip Sürüş Asistanı Plus ile sürüş konforunu artırırken, Harman Kardon Ses Sistemi ile de yolculuklar keyifli hale geliyor. Digital Key Plus özellikli Konfor Erişim Sistemi sayesinde fiziksel anahtara ihtiyaç duyulmazken, Hırsızlık Önleme Kayıt Sistemi ile de güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Otomobilin çevresinin 3 boyutlu görüntüsünü kontrol ekranına yansıtan Park Asistanı Plus ve My BMW mobil uygulaması üzerinden 3D Uzaktan İzleme gibi özellikler de yeni BMW X3‘ü rakiplerinden bir adım öne taşıyor.

Isıtmalı ön ve arka koltuklar, 210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesi sunan Sürüş Asistanı Professional ve My BMW uygulaması üzerinden park imkanı tanıyan Park Asistanı Professional gibi opsiyonel özellikler de sunulan kişiselleştirme seçenekleri arasında yer alıyor. M Sport Pro paketi ile sunulan M Emniyet Kemerleri, M Shadow Farlar ve M Sport Fren Diskleri gibi detaylar ise yeni BMW X3‘e sportif bir görünüm katıyor.

Yeni BMW X3 Teknik Özellikler ve Fiyat

Özellik Değer Model Yeni BMW X3 20d xDrive Donanım Paketi M Sport Şanzıman Otomatik Yakıt Tipi Mild Hybrid – Dizel Motor Hacmi (cc) 1.995 Motor Gücü (bg) 197 Yakıt Tüketimi lt/100 km 6,2 ÖTV Oranı %150 M Sport Paket Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı 6.343.700 Türk Lirası

İlginizi Çekebilir: BYD Sealion 06 tanıtıldı, işte tasarımı ve özellikleri

Siz yeni BMW 2 serisi Gran Coupé ve yeni BMW X3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.