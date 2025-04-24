Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşları hedef alan devasa bir GSM dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, tam 450 bin GSM hattı üzerinden yapılan siber saldırılar sonucunda yaklaşık 1,2 milyar TL’lik bir maddi kayıp yaşandı.

GSM dolandırıcılık tehditi artıyor!

Antalya merkezli ve 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, GSM hatlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kredi kartı aidatı iadesi ya da araç çekilişi gibi sahte vaatlerle kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirdiği belirlendi.

GSM hattı kullanılarak oluşturulan sahte e-Devlet siteleri, sosyal medya bağlantıları ve korku yaratan mesajlarla vatandaşların hesaplarına ulaşıldı. Ceza soruşturmanızın son günüdür gibi ifadelerle insanların psikolojik baskı altına alındığı bildirildi.

“450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 Milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı” Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah… pic.twitter.com/rHwZBixeQv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2025

Emniyet birimlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır yürüttüğü titiz çalışmanın sonunda, GSM dolandırıcılık şebekesinin büyük kısmı yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital cihaza, iki şirkete ve bu şirketlerin tüm varlıklarına el konuldu.

Yaşanan bu gelişmeler, vatandaşların bilinçli internet ve telefon kullanımı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Türkiye’de artan dijital tehditler karşısında, GSM hatlarının kontrolsüz kullanımına karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısı yapıldı.

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