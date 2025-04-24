Sinema dünyasında Oscar heyecanı her yıl artarak sürerken, bu yıl alınan radikal bir kararla birlikte yapay zeka filmleri de ödül yarışına dahil edileceği duyuruldu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 97. Oscar ödül töreni öncesinde aldığı bu yeni kararla adeta çağın ruhunu yakaladı.

Yapay Zeka ile Üretilen Filmler Oscar Yolunda!

Oscar organizasyonunu yürüten Akademi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yeni dönemin kurallarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, prodüksiyon sürecinde yapay zeka kullanılan projeler, belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde ödüllere aday olabilecek. Ancak bu filmlerin yarışa dahil olması, jüri üyelerinin dikkatli değerlendirmesine bağlı olacak. Çünkü yeni kurallarda, seçici kurulun karar verirken “insan emeğinin projeye katkı düzeyini” göz önünde bulunduracağı özellikle vurgulandı.

Yeni kurallar gereği, jüri üyelerinin final oylamalarına katılabilmesi için tüm aday filmleri eksiksiz izlemiş olmaları şart koşuluyor. Bu uygulama, hem adil bir değerlendirme süreci hem de Oscar‘ın saygınlığının korunması açısından oldukça önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren ve hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Sinematografi ödüllerini alan “The Brutalist” adlı film, yapay zeka kullanımı sebebiyle eleştirilmişti. Hollywood’da ise 2023 yılında senaristler ve oyuncular, yapay zeka tehdidi nedeniyle iş güvencesi talepleriyle greve gitmişti. Bu grev, sektörün geleceğinde yapay zeka‘nın nasıl bir rol üstleneceğine dair ciddi mesajlar vermişti.

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Bu durum, Türkiye gibi sinema sektöründe dijitalleşmenin yeni yeni hız kazandığı ülkeler için hem fırsat hem de dikkat edilmesi gereken bir dönüşüm anlamına geliyor. Yapay zeka araçlarının düşük bütçeli yapımlarda bile kullanıma girmesi, bağımsız yönetmenler için yeni kapılar açabilir.

Oscar‘ın aldığı bu karar sadece Amerika’da değil, tüm dünyada yankı buldu. Yapay zeka ile sanatın kesişim noktası artık daha görünür ve tartışılır hale geliyor. Türkiye’deki yaratıcılar için bu, hem teknolojiyi doğru kullanma hem de sanatın özünü koruma noktasında yeni bir sınav olabilir.

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