Teknoloji devi Realme, yılın başında piyasaya sürdüğü GT 2’nin ardından sıra dışı bir adım atarak GT3 ve GT 4 modellerini atlayıp Realme GT5 serisini yakında piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket, bu yeni modelle ilgili olarak Android performans alanında zirve mücadelesinin hız kazanacağını belirtiyor.

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Sızıntılar konusunda güvenilir bir kaynak olan @OnLeaks’e göre, bu ayın başlarında çizimler ve TENNA listeleriyle görülen GT Neo6 modelinin, GT5 serisi olarak satışa sunulacağı öngörülüyor.

Bir diğer sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, yeni telefonun bir görüntüsünü paylaştı ve cihazın 1.5K düz ekrana, Snapdragon 8 Gen 2 SoC işlemciye, 24GB RAM’e ve 240W / 150W varyantlarına sahip olacağını iddia etti. Bu özellikler, GT5’in piyasaya sürüldüğünde önemli bir performans atılımı yapacağını işaret ediyor.

realme GT5 özellikleri

6.74 inç büyüklüğünde 2772×1240 piksel çözünürlüğünde 144Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 1450 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) depolama

8GB / 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X RAM

realme UI 4.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram, OIS, 8MP 120° ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram, f/2.4 diyaframlı 2MP makro kamera, LED flaş

F/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.13×75.38×8.86mm; Ağırlık: 205g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

GT5 240W hızlı şarj destekli 4600mAh kapasiteli batarya