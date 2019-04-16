Razer, yeni Core X Chroma ile bilgisayarları hızlandırıyor

Razer bugün Razer Core X Chroma‘nın en yeni harici grafik kasasını açıkladı. Core X Chroma, 700W güç kaynağı, USB ve Gigabit Ethernet portları ve Chroma aydınlatmasını içerecek şekilde özelliklerini genişletiyor.

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Mevcut olan çok yönlü Razer Core eGPU

Windows dizüstü bilgisayarlar ve MacBook‘ların geniş Thunderbolt 3 seçenekleri ile çalışmak üzere tasarlanan Core eGPU serisi grafik işleme gücünü neredeyse hiç çaba harcamadan yansıtacak. Böylece Core eGPU, kullanıcıların laptoplarda bile en zorlu oyunları oynamalarına ve üst düzey performansta birinci sınıf içerik yaratmalarına izin verecek.

Razer Core X Chroma artık 700W güç kaynağı, USB ve Gigabit Ethernet portları ve Chroma aydınlatma içeriyor. Core X Chroma, bugün mevcut olan en geniş varyasyona sahip çok yönlü Core eGPU’dur. USB ve Ethernet bağlantılarıyla birlikte gelen cihaz 3 yuvaya kadar masaüstü grafik kartlarını destekliyor.

16 Nisan’da satışa sunulacak olan yeni Core X Chroma Raze.com üzerinden ve ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkelerinde belirlenmiş perakende satış noktalarından 399,99 dolar fiyattan alınabilecek.