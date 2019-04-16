Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla kalp üretti!

Tel Aviv Üniversitesindeki bilim insanları bir hastadan gelen hücreleri ve biyolojik materyalleri kullanarak üç boyutlu yazıcıyla kalp üretmeyi başardılar.

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Bilim insanları kalbi nasıl üretildi?

Advanced Science dergisindeki habere göre bilim adamları hücrelerin, kan damarlarının, ventriküllerin ve odaların bulunduğu tam bir kalp üretmeyi başardı. Böylece sadece damarları olmayan basit dokuları basan önceki girişimlere göre belirgin bir gelişme gösterildi.

İşlem sırasında ilk önce hastadan yağ dokusu biyopsisi alındı. Bu hücresel malzeme, baskının ‘mürekkebi’ olarak kullanıldı. Ardından kardiyak yamalarla karmaşık doku modelleri oluşturuldu. Son olarak bu doku modelleri birleştirilerek tavşan kalbi büyüklüğünde yapay bir kalp üretildi.

Gelecekte bu teknoloji geliştirilerek insan kalbi boyutlarındaki bir kalp bile üretilebilir. Üç boyutlu yazıcılarla üretilen kalplerin ilerde organın tüm görevlerini yerine getirebilecek hale gelmesi bekleniyor.