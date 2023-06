Razer, bugün yenilikçi Razer Cobra serisinin tanıtımıyla oyun faresi çıtasını yükseltiyor. Biçim ve işlevin kusursuz bir karışımında, bu yeni fare serisi, Razer’ın sürükleyici fare serisinin temel özelliklerini simetrik bir form faktöründe birleştiriyor. Temel komutlardan tutun karmaşık makrolara kadar Cobra Pro, oyunculara yeni bir kontrol düzeyi sağlıyor. Fare; 10 özelleştirilebilir kontrol, 5 yerleşik bellek profili ve 11 ayrı ayrı adreslenebilir Chroma RGB bölgesi ile entegre edilmiştir. Bu rakam aynı sınıftaki fareler arasında en fazla bölge sayısıdır ve her biri şık bir simetrik tasarımda yerleştirilmiştir.

Üstte yedi adet, ikisi yanlarda ve biri altta olmak üzere 10 düğmeyle özenle tasarlanmış olan Cobra Pro, erişilmesi hızlı komutlar için sonsuz olanaklar sunarak erişilebilirliği yeniden tanımlıyor. Bunların ötesinde, Razer’ın Hypershift özelliği esas sihiri ortaya çıkartarak mevcut düğme atamalarının üzerine geçici olarak ikincil bir dizi işlev sağlıyor ve tamamen yeni bir oynanış seviyesini ortaya koyuyor. Razer Synapse aracılığıyla zahmetsizce yapılandırılan beş yerleşik bellek profili, farenin alt kısmındaki tuş ile değiştirilerek farklı oyun senaryolarına göre uyarlanmış sorunsuz profil geçişi sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Razer Moray Oyuncuların Kulaklarını Okşayacak!

Cobra serisi, Razer’ın geniş Chroma RGB özellikli çevre birimleri paketine mükemmel bir ektir. Oyun ve yaşam tarzı cihazları için dünyanın en büyük aydınlatma ekosistemi olan Chroma RGB, 16,8 milyon renge, çok sayıda aydınlatma efektine ve 250’den fazla oyunla kusursuz entegrasyona sahiptir. Cobra serisine yeni eklenen Akıllı Karartma özelliği, oyuncuların oyun sırasında otomatik olarak pil tasarrufu yapmasına olanak tanır ve aktif kullanım sırasında tam Chroma ekranına geri dönüyor.

Oyun teknolojilerinin zirvesinden yararlanan Cobra Pro, Razer’ın acımasız inovasyonunun bir kanıtıdır. Ödüllü Razer Basilisk V3 Pro’nun Focus Pro 30K Optik Sensörü, Gen-3 Optik Fare Anahtarları ve HyperSpeed gibi üstün özelliklerini alan ve daha fazlasını isteyen oyuncular için Cobra Pro, Razer Mouse Dock Pro (ayrı satılır) veya Razer HyperPolling Kablosuz Dongle ile gerçek 4000 Hz yoklama oranlarına yükseltilmeye hazırdır. Bu şekilde profesyonel oyun performansınızı stratosfer seviyesine çıkarır.

Eksiksiz özelliklere sahip olmasına rağmen, Cobra Pro yalnızca 77gr ağırlığındadır ve oyunculara en üst düzey sürükleyici deneyim için her iki dünyanın da en iyisini sunar. HyperSpeed Wireless’ta 100 saate kadar oyun oynama (ve Bluetooth’ta 170 saate varan şaşırtıcı bir süre) ile oyuncular artık her yerde, her zaman savaşabilir, inşa edebilir veya strateji geliştirebilir.

USB Type C Speedflex Kablo, hızlı ve kesintisiz şarj sağlayarak Cobra Pro’yu harekete hazır tutar. Ayrıca Razer Mouse Dock Pro veya Razer Wireless Charging Puck kablosuz şarj etme özelliklerinin kilidini açmak ve en üst düzeyde rahatlık sağlamak için kullanılabiliyor.