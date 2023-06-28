Razer, bugün ilk kulak içi monitörü (IEM) Razer Moray’ı piyasaya sürerek oyun sesinde çıtayı yükseltti. Özünde oyuncuların ve maraton yayıncılarının benzersiz talepleri ile tasarlanan bu çığır açan IEM, tüm gün konforunu benzersiz ses kalitesiyle birleştirerek, uzun, yorulmadan oyun oynama ve yayın oturumlarında tamamen yeni bir paradigmanın zeminini hazırlıyor.

Razer Moray, dünya çapında tanınan bir kalite, tutarlılık ve performans güvencesi olan THX® Sertifikasyonu sayesinde oyun ve yayınlarda ses deneyimini yeni zirvelere taşıyor. Önde gelen ses uzmanları tarafından test ve optimize edilen Moray, hem oyun hem de yayınlar için en yüksek ses standartlarını garanti eden net vokaller ve diyaloglar, bozulmayan bir deneyim ve üstün gürültü yalıtımı sunar. Bu sertifika, dinleyicilere Moray’ın kutudan çıkar çıkmaz sanatçının gerçek vizyonunu, sanatı, teknolojiyi ve gerçek dünya dinleme ortamlarının dinamiklerini harmanlayacağını garanti ediyor.

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Moray; kristal netliğinde tizler için dengeli bir armatür sürücüsünü, derin ve zengin baslar için dinamik bir sürücüyle eşleştiren hibrit çift sürücülü akustik tasarıma sahip Razer’ın ergonomik mükemmellik geleneğine uygun olarak Moray, uzun yayınlar sırasında rahatlığa öncelik veriyor.

Düşük profilli, ergonomik şekli, geleneksel kulaklıkları önemli ölçüde geride bırakan rahat bir uyum sunarak kafa ve kulaklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldırıp kesintisiz, yormayan bir yayın deneyimi sunuyor.

Moray, bir IEM’den daha fazlasıdır. O bir içerik oluşturma güç merkezidir. -36 dB’ye kadar gürültüyü bloke edebilen üstün pasif gürültü yalıtımı, dikkat dağıtıcı unsurları artık sorun olmaktan çıkarır. Yayıncılar, ilgi çekici içerik ve büyüleyici kitleler oluşturmaya odaklanmaya devam edebilir.

OFC MMCX kabloları ve esnek bellek döngü tüpü ile donatılan Razer Moray, yerinde sabit duran ve engel olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu birinci sınıf örgülü kulak üstü kablolar, yayıncılar hayranları eğlendirirken kulak içi monitörlerin yerinde kalmasını sağlar.

Üç farklı boyutta üç tip kulak ucu ile Moray, optimum konfor ve ses izolasyonunu garanti eder. Taşınabilir, su sıçramasına dayanıklı taşıma çantasına yerleştirildiğinde, her zaman, her yerden içerik oluşturmaya ve akış yapmaya hazırdır.

Razer’ın Moray ile IEM arenasına attığı cesur adım, oyun ve yayınlardaki ses ortamında sismik bir değişimi temsil ediyor. Tam aralıklı ses için hibrit çift sürücülü akustik tasarımı, olağanüstü pasif gürültü izolasyonunu ve tüm gün yayın veya oyun için rakipsiz konforu bir araya getiren Moray, yayıncılık için kulak içi ses alanında yeni bir dev olarak duruyor.