Teknoloji devi Qualcomm Technologies, yeni nesil 5G modemleriyle sınırları bir kez daha zorluyor. Şirket, Snapdragon X75 5G Modem-RF Sistemi ile 5G indirme hızlarında rekor kırdı ve etkileyici bir şekilde 7,5 Gbps’lik indirme hızına ulaştı. Artık saniyeler içerisinde istediğiniz dosyayı indirmek mümkün!

Qualcomm Snapdragon X75 ile 5G Teknolojilerinde Yeni Bir Çağ Açacak!

Snapdragon X75, Şubat 2023’te düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtılmıştı. Bu modem, Snapdragon X70’in halefi olarak geliştirilen bir teknoloji harikası. Qualcomm’un son testi, şirketin donanım alanında liderliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Snapdragon X75, 300 MHz spektrumunu kullanarak bu etkileyici hıza ulaşmayı başardı. 4 Zaman Bölmeli Çift Yönlü (TDD) kanalda 4x taşıyıcı birleştirme (4xCA) ve 1024 karesel genlik modülasyonu (QAM) gibi gelişmiş teknikleri kullanarak 5G bağımsız (SA) ağ yapılandırmasında test edilen modem, 7,5 Gbps gibi devasa bir hıza erişti.

Burada kullanılan terimler doğal olarak tüm okurlarımızın anlaması gereken şeyler değil. Önemli olan kullanılan teknolojilerden ziyade, Qualcomm burada 7.5 Gbps indirme hızına ulaşarak bir dünya rekoru kırmış olması. Bu rekorun yakın bir zamanda egale edilmesi pek mümkün görünmüyor.

Qualcomm, Snapdragon X75’in bu benzersiz yeteneklerinin, daha yüksek indirme hızları, daha iyi ağ kullanımı, verimlilik ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda büyük bir sıçrama sağlayacağını vurguluyor. Bu modem, geleceğin amiral gemisi telefonlarında kullanılmak üzere hazır ve ağla ilgili her görevi başarıyla yerine getirebilecek bir güce sahip.

Snapdragon X75 Modem’e sahip telefonların 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu gelişme, önceki nesil modemlere kıyasla büyük bir yükseltme anlamına geliyor ve kullanıcılar için oldukça heyecan verici bir haber.

Örneğin, ABD’li operatör şirketi T-Mobile son zamanlarda Snapdragon X70 modemine sahip Galaxy S23’ün 3.3 Gbps indirme hızına ulaştığını duyurmuştu. Snapdragon X75’in ise 7,5 Gbps gibi inanılmaz bir hıza ulaşması bekleniyor. Bu, veri hızlarının sınırlarını zorlayan ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce biz ülkemize 5G geldiğinde bu hızları kullanabilecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!