Uzun bir süredir dolaşan söylentiler nihayet gerçek olacak gibi görünüyor. iPhone 15 serisi, geleneksel Lightning portunu USB-C portu ile değiştirebilir. Ancak sadece bu da değil, son keşiflere göre Apple, USB-C bağlantı noktasına sahip birden fazla iPhone modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Eski iPhone’lara USB-C dopingi gelebilir!

Apple USB-C Düzenlemelerine Takıldı!

Twitter kullanıcısı aaronp613 tarafından tvOS 17 beta kodunda keşfedilen altı yayınlanmamış iPhone modeli referansı, bu olası değişikliğin sadece iPhone 15 serisi ile sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Dört tanesi açıkça iPhone 15 modellerine işaret ederken, geride kalan ikisi daha dikkat çekici. Bu modeller iPhone 14,1 ve iPhone 14,9 kod adına sahip.

Bu iki modelin ortak noktası, her ikisinin de A15 Bionic çipini kullanması. Şu anda A15 Bionic çipiyle donatılmış iPhone modelleri arasında iPhone SE 3, tüm iPhone 13 serisi ve standart iPhone 14 modelleri bulunuyor. Bu durum, özellikle iPhone 14 ve 14 Plus modellerinin önümüzdeki yıllarda satışa sunulmaya devam edeceği düşünülürse, bu modellerin güncellenmiş bir sürümle USB-C’ye geçiş yapabileceğini gösteriyor olabilir.

Apple’ın, iPhone 14 serisi için USB-C bağlantı noktasını tercih etme olasılığı, sızıntıları ile ünlü Majin Bu tarafından da dile getirildi. Majin Bu, Apple’ın genellikle yeni bir nesil çıkarıldıktan sonra her şeyi Pro modellerine eklemekten vazgeçtiğini ve bu değişikliği standart versiyonlarda yapabileceğini belirtti.

Apple, yakın gelecekte Avrupa Birliği, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi bölgelerde USB-C’nin zorunlu hale geleceğinden haberdar ve şirket şimdiden bu geçişi başlatmak istiyor olabilir. Açıkçası bu Apple için doğru bir hamle olacaktır. Zira firma Lightning üzerinden zaten yeteri kadar ekmek yedi. Artık kullanıcı deneyimine odaklanması gerekiyor.

Eğer Apple gerçekten USB-C bağlantı noktasına sahip yeni iPhone modelleri çıkarırsa, kullanıcılar artık üç farklı işlemci ve özellik seçeneği arasından tercih yapabilecekler. Ancak Apple’ın bağlantı noktasını değiştirme kararı almasının üzerinden on yıl geçtiğini de unutmamak önemli. Yani Apple cephesi iPhone 5 ile tanıtılan Lightning girişinden bu kadar çabuk vazgeçmeyebilir.

Henüz bu modellerin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir bilgi yok, ancak tvOS 17 beta testleri devam ederken, yeni iPhone modelleri hakkında daha fazla ayrıntıya kavuşmayı umabiliriz. Önümüzdeki haftalarda Apple’ın mobil teknoloji dünyasına getireceği yeni yenilikleri heyecanla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu konuda ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!