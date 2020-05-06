Donanım
Qualcomm Snapdragon 875 hakkında detaylar orta çıktı!
Qualcomm Snapdragon 875 yonga seti henüz çıkmadan bazı özellikleri sızdırıldı. Yeni işlemci 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.
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Lider çip üreticilerinden Qualcomm’un amiral gemisi telefonlara güç verecek olan Snapdragon 875 işlemcisi hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda duyurulan Samsung’un yeni işlemcisi Exynos 1000, Qualcomm’un Snapdragon 865 karşılaştırılmış ve performans anlamında büyük fark yarattığı açıklanmıştı.
Güç tüketimi tasarrufu için 5nm kullanılarak üretilecek olan yeni yonga seti, 2021 yılında çıkacak olan akıllı telefonlar için oldukça iyi performans sunması bekleniyor. Yeni işlemci ayrıca yükseltilmiş Snapdragon X60 5G modeme sahip olacak.
SM8350 adıyla tanıdığımız yonga seti, ARM’ın V8 Cortex mimarisi üzerine kurulmuş Kryo 685 CPU, Adreno 660 GPU ve Spectra 580 görüntü işleme motoru bulunacak. İşlemci, Adreno 665 VPU, Adreno 1095 DPU yer alacak ve hem mmWave hem de 6 GHz altı bant desteği sunulacak.
Qualcomm Snapdragon 875, Hexacon DSP ve Hexacon Vector eXtensions adlı programlanabilir çok çekirdekli, hızlandırıcı işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırmaya hazırlanıyor. Bağlantı seçenekleri olarak Wi-Fi 802.11ax, 2×2 MIMO, ve Bluetooth Milan’a sahip olan işlemci, ses tarafında ise Aqstic Audio Technologies WCD9380 ve WCD9385 ile birleştirilmiş düşük güçlü ses sistemi ile karşımıza çıkacak.
Qualcomm’un, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875’i, her yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği Snapdragon Teknoloji Zirvesi‘nde tanıtması bekleniyor. Söz konusu işlemci ile alakalı yeni gelişmeler, lansman tarihi yaklaştıkça artmaya devam edecektir.
Donanım
Ekran kartı markası Palit, Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı!
Ekran kartı markası Palit, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine tekrar başladı. Dünya’nın üst seviye bilgisayar parçası üreticilerinden olan şirketin hızlı, yüksek kaliteli ve bütçe dostu ekran kartları artık Türkiye’den de erişilebilir olacak.
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1988’de kuruluşundan bu yana başarılı ekran kartları ortaya koyan Palit’in, Taipei ve Hong Kong başta olmak üzere Avrupa’da ofisleri bulunuyor. Müşteri memnuniyetine ve ürünlerine verdiği destekle dikkat çeken şirket, dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden NVIDIA ile birlikte çalışarak ekran kartlarının performansını her zaman geliştirip en yüksek seviyede tutmaya çalışıyor. Palit’in dünya çapındaki tüm tesislerinin ISO 9001 sertifikası ve tüm ekran kartlarının ise WHQL sertifikası bulunuyor.
Ekran kartı markası Palit, tekrardan Türkiye’de!
Özellikle kalitesini kanıtlamış ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunmasıyla dikkat çeken Palit, yüksek kaliteli ekran kartlarını her kesimden kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Ürün gamında her seviyeden NVIDIA ekran kartları bulunan şirket 4 farklı ekran kartı tasarımı sunuyor. Sahip olduğu boyutlarla ve tek fan sistemiyle kompaktlık sağlayan StormX modeli küçük bilgisayar kasaları için idealken Dual/GP (Gamingpro), çift fan sistemiyle uygun fiyatla yüksek performans arayan oyuncular ve içerik üreticileri için ideal bir ekran kartı olarak göze çarpıyor.
Diğer bir ekran kartı modeli JS (Jetstream) ise hız aşırtmaları için üst seviye teknolojiyle birlikte geliyor. Son olarak şirketin amiral gemisi olarak dikkat çeken GR (Gamerock) modeli ise rekabetçi oyuncular için ekstrem performanslar sağlıyor.
NVIDIA’nın RTX teknolojili ekran kartı modellerini kendi tasarımlarıyla güçlendiren Palit, Işın izleme (Ray Tracing) teknolojisinin bütün imkanlarını da sunuyor. Yeni nesil oyunların geleceği olarak görülen ışın izleme teknolojisi oyun grafiklerini daha gerçekçi hale getiriyor. NVIDIA’nın RTX 2060 ve üstü ekran kartlarıyla uyumlu olan teknoloji gerçek dünyadaki ışıkları, gölgeleri ve yansımaları simüle ederek üst düzey grafikli bir oyun deneyimine olanak sağlıyor.
Çin’deki fabrikalarında ürettikleri ekran kartlarını global olarak satışa sunan Palit ürünlerine Türkiye’de EKSA’nın distribütörlüğünde, e-ticaret siteleri, teknoloji mağazaları gibi birçok satış noktasından ulaşılabilecek. İleri seviye bir grafik performansını kullanıcılarla buluşturmak için Palit ekran kartları uygun fiyat, kolay bulunabilirlik ve ileri teknolojileri bir araya getiriyor.
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USB4 8K ve 16K çözünürlük desteği sunacak
USB4 8K ve 16K çözünürlük desteği sunacak. USB4 en işlevsel ve en güçlü kablo olarak geliyor.
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USB4 çok iddialı şekilde geliyor. VESA, USB4‘ün Display Port 2.0 kabiliyetleriyle geleceğini duyurdu. Buna göre USB4 8K çözünürlüğü 60Hz‘de HDR destekli şekilde, 16K çözünürlüğü de yine 60Hz‘de ancak sıkıştırılmış HDR ile destekleyecek gibi gözüküyor.
Oyunlar için 16K hatta 8K çözünürlükten dahi bahsetmek şuan için pek mümkün gözükmese de filmler ve görüntülü içerikler için çok uzak olmayan bir gelecekte yeni yüksek çözünürlük standartlarından bahsedilecek gibi gözüküyor. Oyunlarda günümüz PC’lerini 8K dahi çok zorlayacak olsa da, kablo ve veri aktarımı teknolojisindeki bu gelişmeler, en azından görüntü aktarımı konusunda oluşabilecek endişeleri gideriyor…
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GIGABYTE AORUS yeni Z490 anakart serisini lanse etti!
GIGABYTE AORUS yeni Intel 10. nesil işlemcileri destekleyen daha güçlü daha çevik ve daha performanslı anakart serisi Z490’ını resmen açıklamamış oldu.
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Firmanın yeni Intel 10. nesil işlemcilerini destekleyen anakart ailesi Z490 resmen tanıtılmış oldu. Geçtiğimiz haftalarda sızıntıları ortaya çıkan anakartların tasarımı tahmin edildiği gibi açıklanmış oldu.
Yüksek performans sunan soğutma teknolojileriyle donatıldı!
16 fazlı dijital güç tasarımı ve geliştirilmiş Fins-Array II soğutma sistemiyle 90 ampere kadar aşamalı olarak geçiş sağlanabiliyor. GIGABYTE’ın Z490 serisi için hız aşırtma performansından daha verimli faydalanmak adına termal yönetim sistemiyle donatılmıştır. Aynı zamanda 10 çekirdekli K serisi Intel Core işlemcilere tamamıyla destek sağlar.
Z490 serisi anakartlar bellek hız aşırtma ve kararlığı arttırmak için parazit önleyici bir tasarım olan “Daisy Chain” yönlendirmesini kullanır. Birinci sınıf ses kalitesi, Thermal Guard II teknolojisi ve çok daha fazlasını sunar. Performans, güç yönetimi ve ses özellikleriyle firmanın anakartları bilgi işlem gücünü bir üst seviyeye çıkarır.
Intel Core 10. nesil işlemcilere tam destek!
Bildiğiniz üzere Intel Core 10. nesil işlemci mimarisi nihayet çıktı. Bununla birlikte LGA 1200 soketi aktif hale geldi. Bu da eski platformların BIOS güncellemeleriyle bile uyumlu olmayacağı anlamına geliyor. Core ™ i9-10900K, 20MB önbellek ve varsayılan 125W TDP ile birlikte 10 çekirdeği ve 20 iş parçacığını masaya getirerek önceki nesil işlemcileri geride bırakıyor.
Turbo Boost Max ile neredeyse tüm çekirdeklerde 5GHz değerlerine ulaşabiliyor. Çekirdek sayısındaki ve stok frekanslarındaki artış, daha yüksek güç tüketimine yol açabilir.. Tüm çekirdeklerde 5.3GHz’ değerlerine ulaşmak için 200W’ın üzerinde bir TDP (Thermal Design Power) gerekebiliyor.
GIGABYTE Z490 AORUS anakartları, her bir değeri “Akıllı Güç Sahne tasarımı” ile 90 ampere kadar tutabildiği 16 fazlı dijital güç tasarımıyla birlikte gelir.
Her ikisi de en iyi güç dengesini sağlayan amplifikatörler GIGABYTE Z490 AORUS anakartlarındaki katı güç pimi konektörleri, hız aşırtma için overclock sırasında aşırı ısıyı azaltırken güç dağıtımının sabit kalmasını sağlar.
Tantal Polimer kapasitörlerin eklenmesi, VRM’nin yüksek ve düşük yükler arasındaki geçici tepkisini iyileştirerek işlemcinin dengesini düzenler. Böylece kullanıcılar kararsız güçten kaynaklanan overclock arızaları konusunda endişelenmek zorunda kalmaz.
GIGABYTE AORUS Z490 serisinde ısı dağılımına odaklandık!
GIGABYTE Z490 AORUS anakartlar, ısı dağılımına yenilenerek odaklanarak tasarlanmıştır. GIGABYTE Z490 AORUS PRO’dan başlayarak, dizilim, geleneksel soğutuculara kıyasla yüzey alanının 3 katıyla gelen ve yeniden ısıtılmış kanatçıklara sahip yeni yeniden şekillendirilmiş yüzgeçleri tanıtan Fins-Array II teknolojisini kullanıyor.
Direct-Touch Heatpipe II teknolojisi, VRM’den soğutuculara ısı transferini hızlandırmak için sıcaklıkları önemli ölçüde düşürür. Daha kısa mesafeli ısı borusu, soğutucu arasındaki artan temas alanı ile daha büyük ısı soğutma alanı sağlar. Hem işlevselliği hem de stili ile metal arka plaka, anakarta ekstra sağlamlık kazandırır. Nanokarbon kaplaması ısıyı arka bileşenlerden ve PCB’den hızla uzaklaştırır.
Güç ve termal yönetimin yanı sıra, yeni mimari tek yuvalı 32 GB bellek kapasitesine sahip etkileyici bir bellek yapılandırması oluşturuyor. PCB’nin “Daisy Chain” bellek yönlendirme ve parazit önleme teknolojisi, bellek yapılandırmasının çoğu kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlar.
Bellek devreleri PCB toprak katmanları içine gömülürken PCB’nin metal dış katmanı elektromanyetik paraziti azaltır. Böylece çift kanallı konfigürasyon kullananlar, DDR4 4800MHz hızlarına kadar çıkabilirler Böylece hız aşırtmalı RAM performansının tadını çıkarabilir. GIGABYTE Z490 AORUS XTREME, yüzey yapıştırma kaynak teknolojisini kullanan özel SMT Bellek DIMM tasarımına sahiptir.
Bellek yuvalarının lehim bağlantıları PCB’ye düzgün bir şekilde sabitlenir. Bu, PCB’nin açık fiber bezleri ile bellek kabloları arasındaki sinyal parazitini azaltır. Bellek yuvalarının tabanındaki tantal Polimer kapasitörlerin sinyal dengeleme fonksiyonu, özellikle XMP yüksek frekanslarda hız aşırtma yaparken kartın dengesini düzenler.