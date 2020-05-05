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Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro kutudan çıkıyor! Yeni neslin özellikleri neler?
Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro 5G modelleri ofisimize geldi. Farklı özellikler ve fiyatlara sahip olan Reno 3 ailesinin kutu içeriği, özellikleri ve detaylarına hep beraber göz atıyoruz.
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Bugün itibarıyla satışa çıkan Reno 3 ve Reno 3 Pro’nun özelliklerini aşağıda görebilirsiniz. Fiyatlarına gelecek olursak Reno 3 için 3.999TL, Reno 3 Pro için ise 6.599TL olarak belirlenmiş.
Oppo Reno 3 Pro özellikleri
- Ekran: 6.5 inç
- Ekran çözünürlüğü: 2400×1080
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Bellek: 12 GB
- Dahili Hafıza: 256 GB
- Kamera: 48 MP + 13 MP telefoto + 8MP ultra geniş + 2 MP siyah-beyaz kamera
- Ön kamera: 32 MP
- Pil: 4025 mAh VOOC4.0
- İşletim Sistemi: ColorOS 7 (Android 10)
- Boyutlar: 159×72.4×7.7mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
Oppo Reno 3 özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2400
- İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90
- Bellek: 8 GB
- Dahili Depolama: 128 GB
- Kamera: 48 MP + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş + 2 MP siyah-beyaz kamera
- Ön kamera: 44 MP
- Pil: 4025 mAh VOOC Flash Charge 3.0
- İşletim Sistemi: ColorOS 7 (Android 10)
- Boyut: 160.2 x 73.3 x 7.9mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
Aksesuar
BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)
Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Fiyat değerlendirmesi
Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?
Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım
Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.
Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.
Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.
Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bağlantı ve Sound+ uygulaması
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.
Ses performansı, mikrofon ve gecikme
Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.
Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.
İpuçları
Eski telefondan Oppo telefona nasıl geçilir? (Oppo Find X2)
“Nasıl Yapılır?” serimizde Oppo Find X2’yi ve dolayısıyla da Oppo ve Realme telefonlara geçiş sağlayan OPPO Clone Phone uygulamasına göz atıyoruz.
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Söz konusu OPPO Clone Phone yöntemi ile Android ve iOS cihazlardan kolayca tüm verilerinizi kolayca yeni Oppo ve Realme telefonunuza taşıyabilirsiniz.
*OPPO Clone Phone İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coloros.backuprestore&hl=tr İyi seyirler..
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Karantina günlerinde bağımlısı olacağınız YouTube kanalları #EvdeKal
Bu videomuzda bu sokağa çıkma yasağı ve karantina günlerinde birçok farklı içeriğe sahip YouTube kanalları listeledik. Bilimden sanata, hayat hikayelerinden belgesellere varan geniş skalada yaptığımız listemize sizler de kendi görüşleriniz ile katkı sağlamayı unutmayın.
İyi seyirler…
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Önerilen YouTube kanalları
- 32. Gün Arşivi: https://www.youtube.com/channel/UCJg-RcGXJ-cBAz5UePKLlkA
- BBC News Türkçe: https://www.youtube.com/user/bbcturkce
- AP Archive: https://www.youtube.com/channel/UCHTK-2W11Vh1V4uwofOfR4w
- AP: https://www.youtube.com/user/AssociatedPress
- Genco Erkal: https://www.youtube.com/channel/UC-fLrQ_62vO9pJrATAE6RUA
- Evrim Ağacı: https://www.youtube.com/user/evrimagaci
- Allianz Motto Müzik: https://www.youtube.com/user/mottomuzik
- Coşkun Aral Anlatıyor: https://www.youtube.com/channel/UCbTMeHc82kdBcXLzkzJValQ
- Cep Hikayeleri: https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
- 140journos: https://www.youtube.com/user/140journos
- TRT Belgesel: https://www.youtube.com/user/trtturizmvebelgesel
- Bana Göre TV: https://www.youtube.com/channel/UC0d9oq6C2GJqAf2YYDhCijQ
- Bir Nevi Dipnot – Ümid Gurbanov: https://www.youtube.com/user/birnevidipnot
- ARZU FİLM: https://www.youtube.com/channel/UCUALYmnkEmx8vlxIbpr2gmw
- Erler Film Türker İnanoğlu: https://www.youtube.com/channel/UCUX_iQoFXw2nYzIuuYdeWhg
- Fanatik Klasik Film: https://www.youtube.com/user/Turkwebtvklasikfilm
- Gülgen Film: https://www.youtube.com/channel/UCHov-UN-PmLR77s9IEwmOXQ
- Murat Film: https://www.youtube.com/channel/UChpw5ERAQlYT7-BV2F9iqTQ
- Erman Film: https://www.youtube.com/channel/UCgcwys292hCdcN6uyH-UkoA
- Şeref Film: https://www.youtube.com/channel/UCTGhA386sDm1QoGBUHGyGyA
- Uzman Filmcilik: https://www.youtube.com/channel/UCtbc8Bi35mw-CskmPL9u6JA
- Gülşah Film: https://www.youtube.com/channel/UCHumSHRFQ8skiHTY75sxytQ
- Melek Film: https://www.youtube.com/channel/UCgF8mYTQP6kYDkK89fQulvA
- Türk Filmleri: https://www.youtube.com/channel/UCUd3o920A_ijCRaTRRg8LSg
- Atlas Pro: https://www.youtube.com/channel/UCz1oFxMrgrQ82-276UCOU9w
- Vox: https://www.youtube.com/user/voxdotcom