Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 870, resmi olarak duyuruldu!
Qualcomm, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri‘nde şirket için oldukça önemli olan Snapdragon Zirvesi‘ni düzenlemişti. Konferansta, Qualcomm‘un bir sonraki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 888 yonga seti tanıtıldı. Bu yonga seti, ARM‘ın son teknoloji Cortex-X1 ve Cortex-A78 çekirdeklerini baz alıyor. Ayrıca 5 nm üretim teknolojisi de bu çipte kullanılıyor. Yılın başında ise Snapdragon 800 serisine yeni bir çip ekleneceği söylentileri yayıldı. Bu söylentilerin ardından bazı Geekbench sonuçlarında da Qualcomm Snapdragon 870 olarak adlandırılması beklenen yeni çip görüntülendi.
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Qualcomm Snapdragon 870, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon 870, geçtiğimiz günlerde Vivo‘nun yeni akıllı telefonunda Geekbench üzerinde ilk kez görüntülenmişti. Bugün ise yeni yonga seti bir sızıntı veya kıyaslama veritabanında değil, şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Qualcomm‘un yeni yonga seti, 7 nm üretim teknolojisi ile geliyor. Bu yonga seti, SM8250-AC model numarasına ve mobil dünyadaki en yüksek saat hızı bulunan çekirdeğe sahip. Snapdragon 870‘in ana çekirdeği 3.2 GHz saat hızı ile çalışıyor. Teknik detaylara baktığımızda Cortex-A77 çekirdeğinin özelleşmiş Kyro 585 CPU‘su bu yonga setinde kullanılıyor.
Qualcomm, üst düzey grafik performansı sağlamak için bu yonga setinde Adreno 650 GPU‘sunu tercih ediyor. Yeni çip, 144 Hz’e kadar 1440p ve 60 Hz’e kadar 4K panelleri destekliyor. Snapdragon 870, 200 MP‘ye kadar kamera çözünürlüğünü ve 8K/30fps çekimleri uygun donanım/yazılım ile kullanıcılara sunabiliyor. Yonga setinin Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor. Snapdragon 888‘e göre en önemli fark ise 5G modem tarafında ortaya çıkıyor. Snapdragon 870, entegre bir 5G modem yerine Snapdragon X55 ile 5G desteğini kullanıcılara sunuyor. 2020 model bir amiral gemisi sunmak isteyen şirketler için Snapdragon 870 oldukça iyi bir seçim olacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Realme CEO’su yeni X serisi telefonları duyurdu
Realme, yakın zamanda Snapdragon 888 işlemciye sahip Race isimli yeni amiral gemisi telefonunu yayınlayacak. Şirketin bu yeni telefonunun kendi başına bir seri oluşturacağı düşünülüyor. Ancak aynı zamanda yanında bir X akıllı telefon serisi daha ona eşlik edecek gibi duruyor. Çünkü X serisi için yeni bir cihaz daha yolda.
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Realme’nin Hindistan’daki Avrupa CEO’su Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile kullanıcılara gelecek için hazır olup olmadıklarını sordu. Paylaşımında yer verdiği kısa video ile de telefonu kullanıcılara tanıttı.
Yeni Realme X telefonunun Race cihazından farklı olacağı zaten bilinenler arasında yer alıyor. Geçen seneki Realme X7 serisi telefonlar Mediatek işlemci çiplerinden güçlerini alıyorlardı. Dolayısıyla gelecek olan yeni X9 akıllı telefonunun da aynı yoldan devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Firma Tayvanlı işlemci üreticisinin yarın duyuracağı çipleri bekliyor olabilir ve bu işlemcileri cihazlarında kullanma yoluna gidebilir gibi gözüküyor. Eğer ki gerçekten durum bu ise Mediatek firmasının yeni Dimensity işlemcilerini duyurmasının ardından bununla alakalı olarak Shenzhen merkezli firmadan daha fazla bilginin gelmesi oldukça olası.
Yarın Mediatek tarafından yapılacak olan yeni işlemci tanıtımlarının sadece Realme için değil, diğer akıllı telefon cihazları için de önem taşıdığını hatırlatmakta fayda var.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y20G, Helio G80 ve 5000mAh piliyle duyuruldu
Firma Y20 serisi adı altında şimdiye kadar tam beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunların isimleri ise Y20, Y20i, Y20s, Y20A, ve Y20 (2021) olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise vivo bu akıllı telefonların arasına Y20G isimli yeni bir cihaz daha ekledi.
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Vivo Y20G 6.51inç HD+ LCD özellikli ekran ile kullanıcıya sunulacak. Ekranın üst tarafında 8MP ön kamera için bir çentik bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı görebiliyoruz. Bu lensler sırasıyla 13MP ana kamera, 2MP makro ve bir diğer 2MP de derinlik sensörü modülleri olarak görülebiliyorlar.
Y20G, işlemci kısmındaki Helio G80 yonga setini 6GB RAM ve 128GB depolama ile destekliyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile gelen telefonun microSD kart girişi de depolamayı 1TB’a kadar genişletmeye izin veriyor.
Cihazın yan tarafta sunduğu parmak izi okuyucusu iddiaya göre 0.17 saniyede telefonu açabiliyor. Renk seçeneği olarak da Obsidyen Siyahı ve Sade Mavi renkleriyle gelen vivo Y20G akıllı telefonunun, 5000mAh bataryası 18W’a kadar desteği olan microUSB girişiyle şarj ediliyor.
Firmanın Hindistan Greater Noidia’da bulunan tesisinde “Hindistan’da üret” programı kapsamında geliştirilen vivo Y20G; 14.990 Rupi/205 Dolarlık fiyat etiketiyle birlikte şirketin Hindistan yerel sitesinden satışa çıkartılacak. Bunun dışında ise Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq ve ülkedeki diğer satış merkezlerinde de ulaşılabilir olacak. Cihazın diğer bölgelerdeki erişilebilirliği ise şimdilik bilinmezliğini sürdürüyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Google Hizmetleri çalıştırabilecek bir telefon serisi üretiyor
2019 ortalarından beri Huawei, Amerika-Çin ticaret savaşından dolayı işlemci müzakerelerinde zorluklar yaşıyordu ve Honor markası da bundan etkileniyordu. Sonrasında ise Honor markasını satmaya karar veren Shenzhen merkezli firma, böylece firmayı kendi gelişimine bıraktı. Sonuç olarak da firma Google dahil tüm Amerikan şirketlerle daha kolay ticaret yapabilir hale geldi. Şimdi de bir Rus gazetesi olan Kommersant tarafından gelen bilgilere göre; Honor firması Google Hizmetlerini çalıştırabilecek yeni bir telefon serisi üzerinde çalışıyor.
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Şirket içerisinden gelen bilgiler Huawei ayrılığından sonra AppGallery uygulamasının mevcut Honor telefonlarda ulaşılabilir olacağı; ancak yeni cihazlarda HMS alanına kolayca erişim sağlanamayacağını ortaya çıkarmıştı.
Şu anda ise Honor yaklaşık 18 aydır Google Hizmetleri olmayan telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bu da dolayısıyla Avrupa ve Rusya piyasalarındaki satışlarını oldukça önemli bir seviyede etkiliyor. Ki Kommersant’ın belirttiğine göre bu bölgelerde 2020 yılında Honor, Samsung’un ardından en büyük telefon firmaları arasında ikinci sırada geliyor.
Honor firmasının bir sonraki hamlesi V40 telefonları olacak. Ancak bunlar Huawei sahipliğinde üretildikleri için doğal olarak Magic UI ile gelip Google Hizmetleri barındırmayacaklar. Bu konudaki değişim ise muhtemelen Honor X11 ve Honor 40 cihazlarında görülecek. Bununla beraber firmanın yeni başlangıcına paralel olarak yeni isimlere sahip cihazlar çıkarması da ihtimaller arasında.
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Yazan: market2020, 5 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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