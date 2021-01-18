Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 2000, gelecek yıl tanıtılabilir!
MediaTek‘in ilk 5 nm yonga seti, 2022 yılında tanıtılabilir. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 2000 olarak isimlendirilecek. Şirketin bu hafta Dimensity 1200 ve Dimensity 1100‘ü tanıtması bekleniyor. Ancak her iki yonga seti de 6 nm üretim teknolojisini kullanıyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yonga setleri ilk olarak Oppo ve Vivo tarafından kullanılacak. Ayrıca bazı Redmi yöneticileri de yeni seride bu yonga setinin kullanılabileceğini ima etti.
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MediaTek Dimensity 2000, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in gelecek yılın ilk çeyreğinde tanıtmasını beklediğimiz MediaTek Dimensity 2000, şirketin ilk 5 nm yonga seti olacak. Oppo ve Vivo, bu amiral gemisi yonga setini kullanmak için şimdiden sıraya girdi. Honor‘un da bu çipin müşterilerinden olması muhtemel görünüyor. Şirketin Huawei ile ayrılmasının ardından Honor V40, Dimensity 1000+ 5G yonga seti ile satışa sunulacak. Bu nedenle Honor‘un MediaTek ile daha fazla iş birliği yapması gelecekte mümkün olabilir.
Dimensity 2000, serinin yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğini benimseyen ilk yonga seti olabilir. ARM tarafından henüz duyurulmayan Cortex-X2, Cortex-A79 ve Mali-G79 GPU çekirdekleri de bu çipte bulunabilir. Dimensity 1200‘ün Cortex-A78 çekirdekleri ile geleceği biliniyor. Bu nedenle gelecek yonga setinde yükseltmelerin yapılması muhtemel gözüküyor. Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikte MediaTek’in gelecek planları hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz.
Akıllı Telefonlar
LG, akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
CES 2021 kapanış programında genişleyebilir akıllı telefon konsepti Rollable’ı gözler önüne seren LG, flaş bir iddia ile gündeme geldi. Markanın akıllı telefon sektöründen çekilmeye karar verdiği öne sürülürken, şirket yönetimi ise iddiaları kesin bir dille yalanladı!
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LG yakın dönemde akıllı telefon işinden vazgeçmeyi düşünmüyor
Güney Kore’de yayın yapan teknoloji sitesi The Elec’in haberine göre, LG ülkedeki çalışanlarına duyuru yaparak akıllı telefon birimini kapatacağını açıkladı. Haberde şirketin “Project B” kod adlı Rollable modeli dışında yeni ürün gelişimini durdurduğu ve resmi açıklamanın ay sonunda yapılacağı belirtildi.
LG’nin küresel iletişim direktörü Ken Hong ise XDA’ya yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Söylentilerin “tamamen yanlış ve haksız” olduğunu ifade eden Hong, akıllı telefon biriminin faaliyetlerine güçlenerek devam edeceğini belirtti. Dolayısıyla LG için en azından yakın dönemde havlu atma gibi bir durum söz konusu olmayacak.
Öte yandan LG’nin bir süredir akıllı telefon birimini yeniden yapılandırdığı da biliniyor. Markanın amiral gemisi düzeyindeki cihazlara yoğunlaşmak için giriş ve orta seviye ürünlerini üçüncü parti üreticilere ürettirmek istediği ortaya çıkmıştı. Markanın son dönemde satışlarını arttırarak yeni yapılanmanın meyvelerini toplamaya başladığını da belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 20 serisi artık güvenlik güncellemesi almayacak!
Huawei’nin dünya çapındaki ününün artmasında bir hayli katkısı bulunan Huawei Mate 20 serisi, bugünden itibaren artık güvenlik güncellemesi almayacak. Huawei’nin 2018 yılında tüketicilerin karşısına çıkardığı Mate 20 serisi EMUI 11 sürümüne yükseldikten sonra da güncelleme serüvenini tamamlamış olacak.
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Huawei Mate 20 serisi için yolun sonu göründü
Huawei’nin 2018 yılında piyasaya sürdüğü Mate 20 serisi, o dönemin şartlarını düşündüğümüzde rakiplerine göre oldukça dişliydi. Kirin 970 işlemcinin halefi olan Kirin 980 yonga setinden güç alan Mate 20 serisi artık güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei tarafından alınan bu karar, telefonlarda ileride meydana gelebilecek herhangi bir güvenlik zaafiyetinin giderilmeyeceği anlamına geliyor.
Huawei, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda Mate 20 serisine (Lite hariç) EMUI 11 güncellemesini vereceğini açıklamıştı. Nitekim açıklamasından sonra, bu ayın başlarından itibaren belirli bölgelerde Mate 20 kullanıcılarına EMUI 11’i dağıtmaya başlayan şirket, global pazara da 2021’in birinci çeyreği bitmeden güncellemeyi tamamen ulaştırmayı planlıyor. Fakat EMUI 11 güncellemesi görünüşe bakılırsa Mate 20 serisinin alacağı son güncelleme olacak. Bundan sonra ne güvenlik güncellemesi ne de kullanıcı arayüzü güncellemesi serinin üyelerine gelmeyecek.
Bu arada Huawei’nin aldığı bu karardan yalnızca Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X etkileniyor; Mate 20 X’in 5G versiyonu ise, kardeşlerinden daha sonra duyurulduğu için bir süre daha güncelleme desteğini almaya devam edecek. Yani eğer Huawei Mate 20 X’in 5G’li varyantını kullananlardansanız, bir süre daha güvenlik güncellemesi alacağınızı söyleyebiliriz.
Mate 20 Pro inceleme
Akıllı Telefonlar
Mediatek, Dimensity 1100 üzerinde çalışıyor
Mediatek amiral gemisi 5G işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, bunların arasından sürekli sızıntıları gelen Dimensity 1200 öne çıkıyor. Şimdi ise Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre bu çipin biraz daha az hızlısı olacak olan işlemci de yolda.
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Dimensity 1100 işlemcisi 1200 ile aynı donanıma sahip olacak ancak daha düşük saat hızı ile çalışacak. İki işlemci de 6nm işlem süreci ile üretilecek. Dimensity 1100, 4x 2.6 GHz ile Cortex-A78 çekirdeklere sahip olacak ancak dördünün de bu hızda mı çalışacağı yoksa bu hızın çıkılabilecek en yüksek hız mı olduğu henüz net değil. Grafik işlemci biriminden ise bahsedilmiyor ancak diğer üst segment işlemcilerdeki gibi Mali-G77 kullanılması muhtemel.
Ekran desteği de biraz düşürülebilir ve 168Hz’den 144Hz’ye alınabilir. Çözünürlük ise yine 1080p+ olarak kalacaktır. Herhangi bir telefonda henüz 168Hz sayısını görmediğimizden bu değişikliğin fazla bir fark yaratmayacağı da tahmin edilebiliyor.
İşlemci aynı zamanda 108MP’e kadar kamera ve LPDDR4x RAM ile birlikte UFS 3.1 depolama desteğini de sunuyor. Ancak Dimensity 1100 işlemcisi henüz bir Benchmark üzerinden görüntülenmediği için performansı hakkında fikir yürütmek şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Ancak ana çekirdek hızı 3.0 GHz diğer üçü ise 2.6GHz’de çalışan Dimensity 1200 çipinin AnTuTu testinde Snapdragon 865 işlemcisini geçtiğini; Geekbench’te de Dimensity 1000+ çipinden daha yüksek tek çekirdek puanı aldığını biliyoruz. Dolayısıyla muhtemel olarak dört çekirdeği de 2.6GHz hızında çalışacak olan Dimensity 1100 işlemcisinden Snapdragon 855/855+ seviyesinde bir performans görebiliriz.
Mediatek firmasının 20 Ocak için büyük bir işlemci etkinliği yapacağını ve buradaki tanıtımlarla, Dimensity 1100 veya 1200 işlemcili telefonların gelişinin daha da yaklaşmış olacağını hatırlatmakta fayda var.
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