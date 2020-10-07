Qualcomm, kendi markasını taşıyan bir oyuncu telefonu çıkarabilir!

Qualcomm, Asus ile yaptığı işbirliği raporlarından ortaya çıkan bilgilere göre, kendi oyuncu telefonunu yıl sonuna kadar tanıtabilir. Yonga setleriyle tanıdığımız şirket, oyuncu odaklı telefonu ile pazarda yer almaya hazırlanıyor.

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Tasarladığı yonga setleriyle başarılı işlere imza atan Qualcomm, bu sefer pazarda kendi markasıyla yer almayı planlıyor. DigiTimes‘ın ortaya çıkardığı raporlara göre Qualcomm, çok yakında kendi oyuncu odaklı telefonunu piyasaya sürmüş olacak. GizChina’da yer alan haberde ise şirketin oyuncu odaklı akıllı telefon üretimi için Asus ile çalıştığı belirtiliyor.

Qualcomm, tedarikçi değil üretici olamak istiyor

1-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde Qualcomm, yeni nesil amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 875 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıyetten şirket orta-üst segment cihazlara yönelik ürettiği 730G ve 765G gibi işlemcilerle de başarılı işler çıkartmaya da devam ediyor. Üretim konusunda da birçok firmayla ortak çalışan Qualcomm, artık oyuncu odaklı cihazlara parça tedarik eden firma olmak istemiyor.

Asus ile sıkı işbirliği içinde

Asus ile yakın işbirliği olduğu bilinen firma ROG Phone 3 ile beraber 865+ yongasını piyasaya sürmüş ve oldukça iyi iş çıkartmıştı. Asus ile olan başarılı işbirliği, Qualcomm’un kendi markasını oluşturmasına yardımcı olabilir. Raporlara göre Asus’la beraber hareket eden firma, ilk oyuncu odaklı telefonunu bu sene sonuna dek çıkartmış olacak. Bu bağlamda tüm gözler Snapdragon Teknoloji Zirvesi’ne çevrilmiş durumda.

Oyuncu odaklı cihazın etkinlikte lanse edilip edilmeyeceği hakkında bir detay paylaşılmasa da cihazın bünyesinde yakında tanıtacağı Snapdragon 875 işlemcisini barındıracağı kesin. Şirket, gün geçtikçe büyüyen oyuncu odaklı telefon pazarında pay sahibi olabilecek mi ilerleyen süreçte görmüş olacağız.