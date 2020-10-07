Akıllı Telefonlar
Qualcomm, kendi markasını taşıyan bir oyuncu telefonu çıkarabilir!
Qualcomm, Asus ile yaptığı işbirliği raporlarından ortaya çıkan bilgilere göre, kendi oyuncu telefonunu yıl sonuna kadar tanıtabilir. Yonga setleriyle tanıdığımız şirket, oyuncu odaklı telefonu ile pazarda yer almaya hazırlanıyor.
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Tasarladığı yonga setleriyle başarılı işlere imza atan Qualcomm, bu sefer pazarda kendi markasıyla yer almayı planlıyor. DigiTimes‘ın ortaya çıkardığı raporlara göre Qualcomm, çok yakında kendi oyuncu odaklı telefonunu piyasaya sürmüş olacak. GizChina’da yer alan haberde ise şirketin oyuncu odaklı akıllı telefon üretimi için Asus ile çalıştığı belirtiliyor.
Qualcomm, tedarikçi değil üretici olamak istiyor
1-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde Qualcomm, yeni nesil amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 875 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıyetten şirket orta-üst segment cihazlara yönelik ürettiği 730G ve 765G gibi işlemcilerle de başarılı işler çıkartmaya da devam ediyor. Üretim konusunda da birçok firmayla ortak çalışan Qualcomm, artık oyuncu odaklı cihazlara parça tedarik eden firma olmak istemiyor.
Asus ile sıkı işbirliği içinde
Asus ile yakın işbirliği olduğu bilinen firma ROG Phone 3 ile beraber 865+ yongasını piyasaya sürmüş ve oldukça iyi iş çıkartmıştı. Asus ile olan başarılı işbirliği, Qualcomm’un kendi markasını oluşturmasına yardımcı olabilir. Raporlara göre Asus’la beraber hareket eden firma, ilk oyuncu odaklı telefonunu bu sene sonuna dek çıkartmış olacak. Bu bağlamda tüm gözler Snapdragon Teknoloji Zirvesi’ne çevrilmiş durumda.
Oyuncu odaklı cihazın etkinlikte lanse edilip edilmeyeceği hakkında bir detay paylaşılmasa da cihazın bünyesinde yakında tanıtacağı Snapdragon 875 işlemcisini barındıracağı kesin. Şirket, gün geçtikçe büyüyen oyuncu odaklı telefon pazarında pay sahibi olabilecek mi ilerleyen süreçte görmüş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i, resmi olarak kullanıcılara sunuldu!
Realme, Eylül ayının başlarında tanıtılan ve Realme 7i olarak adlandırılan Realme 7 serisinin yeni akıllı telefonunu satışa sundu. Bu cihaz, Realme 7 serisinin uygun fiyatlı fiyat/performans ürünü olarak kullanıcılara tanıtılmıştı. Özellikle ekran tazeleme hızı tarafında oldukça iddialı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Realme 7i hangi teknik özelliklere sahip?
Realme 7i, 6,5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan 720p çözünürlüklü bir ekrana sahip. Üst modellerine göre ekran tarafındaki en önemli fark, cihazın 1080p yerine 720p çözünürlük ile gelecek olması. 7i, Snapdragon 662 yonga setinden ve Adreno 610 GPU‘dan gücünü alıyor. Telefonun 4 GB RAM ve 64/128 GB taban depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte genişletilebilmekte. Cihazın 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Üst modellerde ise bu değer 30W olarak karşımıza çıkmıştı.
7i, 64 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunabilen 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu iki kamera haricinde 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de bu cihazda bulunuyor. Cihazın temel çıkış prensibi serinin fiyat/performans odaklı ve uygun fiyatlı telefonu olmak.
7i, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan modelinde 165$’lık fiyat etiketine sahip olacak. Depolama alanı olarak 128 GB tercih edilmesi halinde ise bu fiyat 175$’a çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 modelleri Touch ID ile gelebilir!
iPhone 12 modelleri hakkında ortaya atılan son iddia, yeni iPhone’un iPad Air 4’ün sahip olduğu Touch ID teknolojisine sahip olabileceğini öne sürüyor.
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iPhone 12 modelleri yan düğmeye entegre Touch ID ile gelebilir!
Apple dün resmi olarak, 13 Ekim’de Apple Park genel merkezinde ikinci Sonbahar Yeni Ürün Lansmanı Konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Etkinlikte iPhone 12 serisinin akıllı telefonlarının yanı sıra diğer donanım yeniliklerinin de yer alacağından kimsenin şüphesi yok.
Çeşitli kaynaklar iPhone 12 akıllı telefonunun bir görüntüsünü yayınladı. Bu görüntü, yeni hattın tüm modüllerinin bir Touch ID parmak izi tarayıcısına sahip olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, iPhone X piyasaya sürülmeden önce Touch ID sensörü ekranın altındaki ön panelde yer alıyordu ama şimdi ortaya atılan yeni iddialara göre parmak izi sensörü telefonun güç düğmesinin altındaki panele entegre şekilde yer alacak.
Entegre Touch ID parmak izi tarayıcıya sahip güç düğmesi, akıllı telefonun sağ tarafında bulunacak. Bu düzenleme, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından uzun süredir kullanılmaktaydı. Ekran altı parmak izi tarayıcısına veya telefonun arkasındaki bir parmak izi sensörüne kıyasla ne kadar kullanışlı veya uygunsuz olduğu tabii ki yine kişisel bir tercih meselesi olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 Prime, Amazon’da listelendi!
Samsung yeni orta seviye Galaxy M31 Prime, Amazon‘da listelendi. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
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Samsung Galaxy M31 Prime teknik özellikleri belli oldu!
Samsung, Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy M31 Prime modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde Amazon‘da listelenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Ekran boyutu henüz bilinmeyen akıllı telefon damla çentik tasarımı ile kullanıcılarını karşılayacak. Bir adet 32 MP‘lik ön kameraya sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda iddialı olan akıllı telefonda arka kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.
Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak Samsung Galaxy M31 Prime, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 6000 mAh batarya kapasitesi ile iddialı şarj süreleri vadeden akıllı telefon 15W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sağlayacak. Tasarım olarak Galaxy M31 serisine oldukça benzeyen akıllı telefon arka tarafında bir adet de parmak izi okuyucusuna yer vermekte. Öte yandan USB-C girişi ile kullanıcılarını karşılayacak cihaz, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Çıkış tarihi kesin olmayan akıllı telefon, Amazon’da ortaya çıkmasının ardından hayranlarını çok uzun süre bekletmeyecek gibi gözüküyor.