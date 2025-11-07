Türkiye’nin en çok konuşulan ulaşım girişimlerinden biri olan Martı, bu kez dikkatleri üzerine çekecek bambaşka bir adım attı. Peki, şehir içi teslimat alışkanlıklarımızı kökten değiştirebilecek yeni Martı Kurye hizmeti neler sunuyor? Kullanıcılar bu sistemi nasıl karşılayacak? Henüz test sürecindeyken bile büyük ilgi gören bu yenilik, Türkiye’de lojistik alanında yeni bir dönem mi başlatacak?

Martı Kurye hizmeti İstanbul’da başladı!

Yeni duyurulan Martı Kurye, tıpkı şirketin önceki yeniliklerinde olduğu gibi şehir hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni geliştirilen hizmet, ilk etapta İstanbul’da devreye alındı. Test aşamasında bireysel kullanıcılar ve işletmeler, şehir içi gönderilerini otomobil veya motosiklet aracılığıyla ulaştırabiliyor. Bu sistem, tam kapasiteyle devreye girdiğinde Türkiye’nin 81 ilinde aktif hale gelecek.

Şirketin açıklamasına göre Martı Kurye, “yerli teknolojiyle geliştirilen, çevreci ve hızlı teslimat çözümleri” üzerine inşa edildi. Öktem’in ifadesiyle amaç, şehir içi lojistiği tamamen dijital bir yapıya kavuşturmak ve her şehrin kendi içinde bağımsız ama entegre bir dağıtım ağına sahip olmasını sağlamak. Böylece Martı Kurye, klasik kurye sistemlerinden farklı olarak kullanıcıyı merkeze alan bir yapıya sahip olacak.

Yerli ekosistemin güçlenmesi adına önemli bir adım olan bu girişim, Türkiye’de rekabetin yoğun olduğu hızlı teslimat sektörüne de yeni bir soluk getirebilir. Kullanıcıların güvenli, ekonomik ve çevre dostu teslimat taleplerini karşılaması beklenen Martı, yerli teknolojiyle küresel standartlara meydan okumaya hazırlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kurye hizmetinin şehir içi taşımacılıkta gerçekten devrim yaratacağını düşünüyor musunuz? Gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!