Toyota Hilux bir kez daha sahneye çıktı! Peki, efsane geri dönerken neler değişti? Elektrikli versiyonuyla geleceğin pick-up dünyasını şekillendirmeye hazırlanan yeni Hilux, Türkiye’de de büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Gücü, dayanıklılığı ve teknolojik dönüşümüyle dikkat çeken bu model, “yenilik” kelimesinin hakkını sonuna kadar veriyor.

Toyota Hilux efsanesi yeniden doğuyor! İşte özellikleri

Toyota Hilux, dokuzuncu nesliyle tamamen yeniden doğuyor. Markanın çoklu mobilite stratejisinin bir parçası olarak geliştirilen yeni model, dizel, benzinli, 48V hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli versiyonlarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu çeşitlilik, Toyota’nın bugüne kadarki en geniş motor yelpazesini temsil ediyor. Yani bu model artık sadece bir pick-up değil, her koşula ve pazara hitap eden çok yönlü bir teknoloji ürünü.

Tasarım tarafında ise Toyota Hilux tamamen yenilenmiş bir kimlik kazanmış durumda. Yeni nesilde daha keskin far hatları, geniş ön panjur üzerinde yer alan dev “TOYOTA” yazısı ve aerodinamik çizgiler dikkat çekiyor. Özellikle tam elektrikli Hilux BEV versiyonu, kapalı ızgara yapısı ve özel alaşım jantlarıyla geleceğin tasarım anlayışını bugüne taşıyor. Aracın iç mekanında ise Toyota Land Cruiser’dan ilham alınarak geliştirilen yatay konsol, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve geniş multimedya ekranı birleşerek kullanıcıya premium bir deneyim sunuyor.

Motor seçeneklerine baktığımızda Toyota Hilux Hybrid 48V versiyonu öne çıkıyor. Arka koltukların altına yerleştirilen 48V lityum-iyon batarya, 2.8 litrelik dizel motorla uyum içinde çalışıyor. Bu sistem sadece yakıt verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda arazi koşullarında sessiz ve güçlü bir sürüş sunuyor. Elektrikli motorun kalkış ve hızlanmadaki desteği, konforu ve çevre dostu performansı aynı potada eritiyor.

Tamamen elektrikli Toyota Hilux BEV ise 59.2 kWh bataryasıyla yaklaşık 240 km menzil sunuyor. Ön ve arka eAkslar sayesinde sürekli dört çeker sistemini koruyan model, 1.600 kg çekme kapasitesiyle sınıfının en iddialı pick-up’larından biri olmaya aday. Üstelik yüksek hızlı şarj özelliğiyle bekleme süresini minimuma indiriyor. Toyota, bu yeni nesil modelle birlikte hem elektrifikasyon hem de off-road performansı alanında çıtayı yeniden belirliyor.

Türkiye pazarı için özel olarak hazırlanan 9. nesil modelin 2026’nın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor. Gücüyle iş dünyasının, konforuyla ise macera tutkunlarının gözdesi olmaya devam edecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli Toyota Hilux Türkiye’de de aynı başarıyı yakalayabilir mi? Yeni nesil pick-up dünyasında Toyota Hilux modelinin yerini nasıl görüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve daha fazlası için bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın!