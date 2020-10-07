Samsung, Snapdragon 750 üretimi için Qualcomm ile anlaştı

TSMC ile mobil işlemci ve yonga setleri pazarında kıyasıya rekabet eden Samsung, yeni anlaşmalar yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Şirket son olarak 5G bağlantı teknolojisini barındıracak olan Snapdragon 750 yonga seti üretimi için Qualcomm ile anlaştı.

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Apple tarafından üretim anlaşmalarıyla ilgili umduğunu bulamayan Samsung, pazardaki diğer müşterilerle anlaşmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Yonga üreticisi de olan şirketin son olarak, Qualcomm’la anlaştığı belirtiliyor. SamMobile tarafından yapılan habere göre, Snapdragon ailesinin yeni üyesi 750 modeli, Samsung’un üretim bandından çıkacak. Orta segment cihazlarda göreceğimiz 750 yongası, 5G bağlantı teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Snapdragon 750, 8nm FinFET üretim sürecinden çıkacak

Bu yılın sonlarına doğru piyasada yerini alacak olan A42 5G ve Xiaomi Mi 10 Lite modellerinde göreceğimiz işlemciler, Samsung Foundry’nin 8nm FinFET üretim sürecinden çıkacak. İki şirket arasındaki üretim anlaşmasının maliyeti hakkında ise raporlarda herhangi bir veri bulunmuyor.

Samsung, fiyat ve üretim kabiliyeti nedeniyle tercih ediliyor

Qualcomm ile 750 yonga seti haricinde 5nm mimarili 875 yonga seti üretimi için anlaşan Samsung, IBM’in veri merkezlerinde kullanacağı 7nm mimarili POWER10 yongalarını da üretecek. Nvidia’nın 3080 grafik kartları için 8nm mimarili işlemcileri de üretecek olan şirket, fiyatlandırması ve becerileri nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor.

Çip üretimi adına, araştırma-geliştirme ve yeni üretim cihazları için 8.6 milyar $ harcayan Güney Koreli şirket, sektör lideri TSMC ile arasındaki farkı hızla kapatıyor. Samsung, TrendForce’un yayımladığı 2020 yılı üçüncü çeyrek yonga seti üretimi verilerine göre yüzde 17.4 pazar payına sahip. Şirketin ilerleyen süreçte daha fazla işbirliğiyle karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel.