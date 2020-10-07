Donanım
Samsung, Snapdragon 750 üretimi için Qualcomm ile anlaştı
TSMC ile mobil işlemci ve yonga setleri pazarında kıyasıya rekabet eden Samsung, yeni anlaşmalar yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Şirket son olarak 5G bağlantı teknolojisini barındıracak olan Snapdragon 750 yonga seti üretimi için Qualcomm ile anlaştı.
İlginizi çekebilir: Snapdragon 875, 1 Aralık’ta tanıtılabilir!
Apple tarafından üretim anlaşmalarıyla ilgili umduğunu bulamayan Samsung, pazardaki diğer müşterilerle anlaşmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Yonga üreticisi de olan şirketin son olarak, Qualcomm’la anlaştığı belirtiliyor. SamMobile tarafından yapılan habere göre, Snapdragon ailesinin yeni üyesi 750 modeli, Samsung’un üretim bandından çıkacak. Orta segment cihazlarda göreceğimiz 750 yongası, 5G bağlantı teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.
Snapdragon 750, 8nm FinFET üretim sürecinden çıkacak
Bu yılın sonlarına doğru piyasada yerini alacak olan A42 5G ve Xiaomi Mi 10 Lite modellerinde göreceğimiz işlemciler, Samsung Foundry’nin 8nm FinFET üretim sürecinden çıkacak. İki şirket arasındaki üretim anlaşmasının maliyeti hakkında ise raporlarda herhangi bir veri bulunmuyor.
Samsung, fiyat ve üretim kabiliyeti nedeniyle tercih ediliyor
Qualcomm ile 750 yonga seti haricinde 5nm mimarili 875 yonga seti üretimi için anlaşan Samsung, IBM’in veri merkezlerinde kullanacağı 7nm mimarili POWER10 yongalarını da üretecek. Nvidia’nın 3080 grafik kartları için 8nm mimarili işlemcileri de üretecek olan şirket, fiyatlandırması ve becerileri nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor.
Çip üretimi adına, araştırma-geliştirme ve yeni üretim cihazları için 8.6 milyar $ harcayan Güney Koreli şirket, sektör lideri TSMC ile arasındaki farkı hızla kapatıyor. Samsung, TrendForce’un yayımladığı 2020 yılı üçüncü çeyrek yonga seti üretimi verilerine göre yüzde 17.4 pazar payına sahip. Şirketin ilerleyen süreçte daha fazla işbirliğiyle karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel.
Apple
Apple, Micro-LED panellere geçmeyi düşünüyor
Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, bu senenin başında üretmeyi planladığı fitness bilekliği için mini-LED teknolojisi barındıran bir ekran patenti aldı. Söylentilere göre yakın bir dönemde Apple’ın, micro-LED panelleri geçmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Apple Watch SE ve Watch 6 serisi tanıtıldı!
Mini-LED patenti söylentileri güçlendirdi
Patently Apple tarafından paylaşılan Apple’ın Fitness bilekliği için aldığı mini-LED ekran patenti, Apple’ın tüm cihazlarında kullanılmaya başlanabilir. Bu yılın başında alınan patentle beraber Apple, MacBook’lardan iPad’lere dek hatta önümüzdeki yıl çıkartması beklenen Watch 7 serisinde dahi micro-LED ekranları kullanabilir. Ancak şirket tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Bir süre daha Apple’ın cihazlarında LCD tabanlı ekranları görmeye devam edeceğiz.
İlk olarak mini-LED teknolojisini benimseyeceği düşünülen Apple’ın bu teknolojiyi birkaç cihazında test edeceği ardından da diğer ürünlerinde kullanacağı öne sürülüyor. Apple’ın şu an bu teknolojiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşaması, çok yakın gelecekte bu ekranları ürünlerinde görebilme olasılığımızı bir hayli azaltıyor.
Apple yatırımlarını sürdürüyor
Teknoloji devi Apple’ın bu ekran teknolojisine geçmeye hazırlandığına dair söylentilerin Tayvan’da satın aldığı micro-LED ekran şirketine yaptığı 330 milyon dolarlık yatırımla tekrar alevlendiğini söylemek yanlış olmaz. Halihazırda kullanmakta olduğu LCD panellerle de oldukça başarılı olan şirket, ilk olarak Watch serisinin yedinci jenerasyonunda micro-LED ekranları kullanmaya başlayabilir. Apple’ın LCD panellerden ne zaman vazgeçip Micro-LED teknolojisini benimseyeceğini ilerleyen süreçte göreceğiz.
Donanım
Konami oyun bilgisayarı üretmeye başladı!
Metal Gear ve Silent Hill gibi oyunlar ile tanıdığımız Japon oyun geliştirici Konami oyun bilgisayarları ile donanım pazarına girmeye karar verdi.
İlginizi çekebilir: Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Konami oyun bilgisayarı üretmeye başladı!
Konami “Arespear” markası ile üç farklı model bilgisayarını tanıttı. Bilgisayarların yanı sıra oyun klavyesi ve kulaklık modelleri de tanıtıldı. Kasa tasarımı olarak geleneksel üreticilerden oldukça farklı bir tasarım ortaya koyan Konami tasarımı ile kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor. Kasalar nispeten kompakt ve küçük tasarımlara sahip görünüyorlar. Arespear markasının en uygun fiyatlı modeli i5-9400F işlemci ve GTX 1650 ekran kartına sahip. 8GB RAM ve 512GB SSD tercihinde bulunan şirket bilgisayar için 1750 dolar fiyat etiketi biçti. Modelin ismi ise C300 olarak tercih edilmiş. Üst düzey olarak ifade edebileceğimiz bir diğer model ise C700 olarak isimlendirilmiş ve su soğutmalı i7-9700 CPU, RTX 2070 Super grafik kartı, 16GB DD4 RAM, 512GB M.2 SSD ve 1 TB sabit diske sahip. Konami C700 modeli 3.200 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak. Son olarak 210 dolar fiyat farklı ile şeffaf bir kapak ve RGB aydınlatmalı C700+ modeline sahip olabilirsiniz.
Diğer Arespear ürünleri arasında K100F ve K100L olarak isimlendirilen kapasitif tuşlar içeren klavyeler de yer alıyor. Konami son olarak Arespeak H100 adını verdiği yüksek kalite ve güçlü ses vaat ettiği kulaklığını da tanıttı. Bir oyun geliştiricisi için donanım tarafında pazarda yer edinmeye çalışmak oldukça zor görünse de Konami’nin geçmişinde arcade makinaları geliştirdiğini biliyoruz. Yine de riskli gözüken bir karar alan Konami donanımlarını Aralık ayından itibaren Japonya’da satışa sunacak. Ürünlerin global satışlarının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmadı.
Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
İlginizi çekebilir: Redmi 9A ve Redmi 9C resmi olarak tanıtıldı!
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.