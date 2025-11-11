Galaxy S26 Plus için teknoloji dünyasında büyük bir merak var! Peki Samsung’un bu yeni amiral gemisi tasarım ve performans açısından neler sunacak? Önceki model Galaxy S25 Edge beklentileri karşılamayınca planlarda değişiklik oldu, ama şimdi Galaxy S26 Plus kullanıcıları yeniden heyecanlandırıyor. Türkiye’deki akıllı telefon tutkunları, bu modelin fiyat ve performans dengesi hakkında şimdiden soru işaretleri taşıyor.

Galaxy S26 Plus tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı! Çok ince olacak

Galaxy S26 Plus sızan CAD tasarımları, cihazın tasarım çizgisini ortaya koyuyor. Yeni modelde, Galaxy S25 Plus’ı hatırlatan bir düz çerçeve ve hafif yuvarlatılmış kenarlar bulunuyor, bu da cihazı elde tutmayı daha rahat hale getiriyor. Arka tarafta, Galaxy Z Fold 7’deki gibi organize edilmiş üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor; bu, S25 Plus’ın dikey olarak üst üste yerleştirilen sensörlerine göre büyük bir değişim.

Ön tarafta ise 6,7 inçlik düz ekran ve minimal çerçeve öne çıkıyor. Cihazın boyutları 158,4 x 75,7 x 7,35 mm olarak öngörülüyor, S25 Plus’a göre biraz daha kalın. Donanım tarafında Galaxy S26 Plus, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye sahip olacak ve bazı bölgelerde Exynos 2600 çipi kullanılacak.

Depolama seçenekleri 256GB ve 512GB olarak sunulması bekleniyor. Kamera sisteminde ise 50MP Samsung ISOCELL S5KGNG sensörü, ana kamera olarak görev yapacak. Batarya kapasitesi 4.900mAh ile S25 Plus ile aynı seviyede olacak. Bu donanım kombinasyonu, kullanıcıya yüksek performans ve uzun pil ömrü sunmayı hedefliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar, S26 Plus fiyat performans dengesini ve önceki modellere göre ne kadar yenilik getireceğini merak ediyor. Sızan CAD görseller, renk seçeneklerinin henüz kesin olmadığını gösteriyor, ancak cihazın genel estetiği kullanıcıları heyecanlandıracak kadar etkileyici görünüyor.

