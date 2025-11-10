Samsung yine gündemde! Peki, bu kez neyle? Güney Kore merkezli teknoloji devi, geleceğin en büyük teknolojik yarışlarından birine resmen adım attı. Şirket, kendi geliştirdiği insansı robot projesiyle teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Peki, bu atılım Türkiye’deki robotik teknolojiler için ne anlama geliyor?

Samsung insansı robot üretecek!

Samsung, 2025 yılında Goyang’da düzenlenen Uluslararası Robot Sempozyumu (ISR 2025) kapsamında, insansı robot alanındaki çalışmalarını resmen duyurdu. Şirketin Gelecek Robot Tanıtım Ekibi Başkanı Oh Jun-ho, şirketin bu alandaki hedefini net bir dille açıkladı: “Sadece robot satmak değil, onları kendi üretim tesislerimizde de kullanmak istiyoruz.”

Bu açıklama, markanın yalnızca teknoloji tedarikçisi değil, aynı zamanda kendi sistemlerinin de müşterisi olacağını ortaya koyuyor. Yeni stratejiye göre Samsung, sahip olduğu devasa üretim altyapısını bu insansı robot projesinde aktif olarak kullanacak. Bu sayede, hem yarı iletken üretim tesislerinde hem de tüketici elektroniği montaj hatlarında robotlar görev alabilecek.

Bu çift yönlü strateji, şirketin robot teknolojisini hem test hem de ticari ölçekte hızla geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu durum, şirketin robotik pazarındaki rakiplerinden önemli ölçüde ayrışmasını sağlayacak. Henüz resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, şirket cephesinden gelen bilgiler, prototip modelin “yakında görücüye çıkacağı” yönünde.

Bu da projenin beklendiğinden çok daha ileride olduğunu işaret ediyor. Türkiye’de robotik ve otomasyon teknolojilerine artan ilgi düşünüldüğünde şirketin bu alandaki yeniliği yerli teknoloji girişimlerine de ilham verebilir.

Samsung bu yeni hedefi, yalnızca teknoloji dünyasında değil, küresel ekonomide de büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. İnsansı robotların üretimden lojistiğe kadar her alanda kullanılması, şirketin rekabet gücünü daha da artırabilir. Türkiye’deki teknoloji takipçileri ise şimdiden bu yeniliğin detaylarını merakla bekliyor.

