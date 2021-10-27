Qualcomm Giriş ve Orta Seviye Telefonlar İçin Yeni İşlemcilerini Tanıttı

Qualcomm yaptığı tanıtımla beraber giriş ve orta seviye telefonlar için dört farklı yeni işlemcisini duyurdu. Snapdragon 778G+, Snapdragon 695, Snapdragon 680 ve Snapdragon 480+ isimlendirmeleriyle birçok telefona hayat verecek.

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Bu işlemcilerden Snapdragon 778+ ve Snapdragon 480+ adından da anlaşılacağı gibi önceki modellerine göre çekirdek hızlarının arttırılmış hali diyebiliriz. Yeni işlemcilerin dikkat çekici noktaları da şu ki; Snapdragon 680 haricindeki diğer üç yeni işlemci de 5G şebeke bağlantısına sahip olarak geliyor. İşlemcilerin detaylarına bakacak olursak da şu şekilde:

Qualcomm Snapdragon 778G+

Orjinal sürüm olan Snapdragon 778 bilindiği üzere orta üst seviye telefonlar arasında popüler olan ve performansının da beğenildiği bir işlemci olmuştu. Bu yeni çipin de aynı şekilde performans gösterip popüler olması da beklenenler arasında. Ek olarak bu işlemci de 6nm’lik süreçte üretilmiş. Ayrıca Kryo 670 Prime çekirdeği artık 2,4 GHz yerine 2,5 GHz’de çalışıyor. Bununla birlikte Adreno 642L GPU’ya da %20 daha yüksek performans verebilmesi için güncelleme yapılmış. Geri kalan özellikler yani 3,7 Gbps’ye kadar indirme bağlantıları ve 1,6 Gbps bağlantıları için X53 5G modem, üçlü bir IPS (Spectra 570L) vb. aynı şekilde yerini korumuş.

Qualcomm Snapdragon 695

Snapdragon 690 işlemcisinin devamı olarak nitelendiriliyor. Ayrıca bu işlemcide en dikkat çeken özellik ise Snapdragon 690 işlemcisinde bulunmayan mmWave 5G desteği. Bu yeni çiple beraber giriş-orta seviye telefonlarda 5G bağlantısı daha hızlı hale getirilirken daha ucuza mal ediliyor. Ek olarak da önceki nesle göre performans iyileştirmeleri de içeriyor. Snapdragon 695 CPU performansını %15’e kadar ve GPU performansını %30’a kadar iyileştirmiş. Bunun nedeni, eski çip için olan Adreno 560’a karşı daha yeni CPU çekirdekleri Kryo 660 yapısı ve Adreno 619’a yükselmesi olarak gözüküyor. Önemli geliştirmelerden biri de üretim sürecinde olmuş. Artık bu seride 8nm’lik üretim süreci yerine 6nm’lik bir üretim sürecinde olması performansa da katkıda bulunmuş.

Qualcomm Snapdragon 680

Snapdragon 680, 4G LTE modeme sahip. Bu nedenle bu işlemcinin çoğunlukla giriş ve orta segmente yönelik cihazlarda kullanılması bekleniyor. Özellik kısmında ise önceki nesil işlemci olan Snapdragon 662’nin ve yeni özelliklerin bir karışımı diyebiliriz. Diğer işlemcilerde olduğu gibi Sapdragpn 680’de aynı 6nm üretim sürecinde bulunuyor. Bununla birlikte, en son Snapdragon 662’de (11 nm çip) kullanılan Kryo 260 çekirdeklerinin yükseltilmiş sürümleri olan Kryo 265 CPU çekirdeklerini kullanıyor. Ek olarak aynı Adreno 610 GPU’ya sahip.

Qualcomm Snapdragon 480+

Orijinal Snapdragon 480, Qualcomm’un 5G modemli ilk 400 serisi yonga setiydi ve uygun fiyatlı telefonlarda 5G bağlantısını kazandıran bir işlemciydi. Bu yelenmiş versiyon ise çoğunlukla aynı özelliklere sahip ancak daha hızlı. Snapdragon 480+ hala nispeten eski Kryo 460 CPU çekirdeğine ve Adreno 619 GPU’ya sahip bir 8nm’lik işlemci. Ancak ana CPU şimdi 2,0 GHz’den farklı olarak 2,2 GHz’de çalışıyor, bununla beraber GPU da hızlandırılmış durumda. Bu çip, 1080p ve daha üstü ekranları 120 Hz’ye kadar çalıştırabilirken, Snapdragon 680 bunu yalnızca 90 Hz’de yapabiliyor. Ayrca Snapdragon 480+ üzerindeki X51 modem hem sub6 hem de mmWave 5G ağlarını destekliyor.

Bu işlemcilerin ne kadar güçlü oldukları hakkında şuanda kesin bir bilgi bulunmuyor ancak yakın zamanda markaların bu işlemcileri kullandığında asıl performanslarını göreceğiz. Hali hazırda HMD Global şirketine bağlı olan Nokia Snapdragon 480 işlemcisini kimi telefonlarında kullanıyor. Bununla birlikte OPPO’da 5G mmWave modemleri için Snapdragon 695 işlemcilerini orta seviye telefonlarında kullanmak için hevesli görünüyor. Xiaomi ise Mi 11 Lite 5G ve 11 Lite 5G NE modeline kullandığı Snapdragon 778 5G işlemcisiyle beraber birçok modelinde de yeni işlemcileri kullanacak gibi gözüküyor.