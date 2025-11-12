BDDK bankacılıkta dijital güvenliği artırmak için yeni bir adım attı. Peki, gece saatlerinde yapılan kredi kartı işlemleri artık nasıl değişecek? Kurumun bu kararı kullanıcıların gündelik bankacılık alışkanlıklarını ne ölçüde etkileyecek? Limit artışları ve nakit avans işlemlerinde NFC doğrulaması zorunluluğu ile ilgili ayrıntılar merak konusu.

BDDK, NFC ile doğrulama zorunluluğu getirdi

BDDK, dolandırıcılık risklerini azaltmak için bankalara yeni bir uygulama talimatı gönderdi. Buna göre gece saatlerinde kredi kartı limitini artırmak veya nakit avans çekmek isteyen müşterilerin NFC ile doğrulama yapması şart olacak. Bu düzenleme, özellikle saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılan işlemleri kapsıyor.

Yeni uygulama ile kurum, bankacılık sistemlerinde güvenliği ön plana çıkarmak istiyor. Kullanıcılar, limit değişikliği veya nakit avans işlemleri sırasında çipli kimlik kartlarını telefonlarına NFC özelliğiyle tutarak doğrulama yapacak. NFC veya çipli kimlik kartı bulunmayan kullanıcılar, işlemlerini yalnızca sabah 06.00’dan sonra gerçekleştirebilecek.

NFC doğrulamasının, hem kullanıcı hem de bankalar açısından güvenliği artıracak önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Kurum, ayrıca bankaları bu düzenlemeye uyum sağlamaya ve sistemlerini güncellemeye yönlendiriyor. Yeni kurala göre, kullanıcılar telefonlarına gelen bilgilendirme mesajlarını doğru şekilde kontrol etmek ve NFC doğrulamasını tamamlamak durumunda.

