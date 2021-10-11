MediaTek, %26.5 Gelir Artışıyla Qualcomm’a Gözdağı Verdi!

MediaTek, Eylül ayını geride bırakmamızla beraber geçtiğimiz çeyreğe dair finansal verilerini yayınladı. Ortaya çıkan rakamlara göre şirket, 1.7 milyar USD ile; gelirlerini %26.5 artırmış durumda. MediaTek’in hızlı ilerleyişi ise özellikle sektördeki en büyük rakibi olan Qualcomm’u tedirgin ediyor. MediaTek bu hızla gitmeye devam ederse, Qualcomm’dan tahmin edilenden daha fazla pazar payı çalabilir.

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MediaTek, şirket tarihindeki en başarılı 3. çeyreklerden birini yaşadı

MediaTek markalı işlemcilerin, Xiaomi bünyesinde üretilen akıllı telefonlarda geniş bir yelpazede sunulmaya başlanmasıyla; markalar tarafında MediaTek işlemcilere olan ilgi artma eğilimi gösterirken müşteriler tarafından da şirketin ürettiği işlemcilere karşı pozitif bir yaklaşım gelişmeye başlamıştı. Bu artan ilgiye yönelik olarak doğru stratejileri izlemeyi başardığını düşündüğümüz MediaTek’in, son dönemde yükselen başarı grafiğine sahip olması da bu düşüncemizi destekliyor.

Veriler üzerinden gidecek olursak şirket, gelirlerinde %26.5 oranında bir büyüme elde etti. Geriye dönüp baktığımızda, 2020 yılında şirketin gösterdiği performansın bu kadar artmış olması bir noktada da pandeminin aşı aracılığıyla yavaş yavaş etkisini azaltmasından dolayı olabilir. Kapanmaların yavaş yavaş sona ermesiyle insanların akıllı telefon için harcadığı bütçe de yavaş yavaş artış göstermeye başladı. Hatta şuanda işler MediaTek için öyle iyi gidiyor ki; şirket 2020 yılının tamamında elde ettiği gelirin büyük bir kısmını 2021’in 3. çeyreğinde çoktan elde etti. 2021 yılı için şirketin gelirleri 4.68 milyar USD’yi bulmuş durumda. Bu rakamlarla MediaTek için daha pozitif bir 4. çeyrek hatta çok daha pozitif bir 2022 yılı görebiliriz.

MediaTek, pazardaki yerini güçlendirmesini ve sağlamlaştırmasını neye borçlu

Şirket, çip krizine rağmen olabildiğince fiyatları mümkün olduğunca azaltarak; satışlarını maksimum düzeye çıkarma hesapları yapıyordu. Qualcomm ise yüksek performans sunan yonga setleri ile pazarda liderliğini sürdürmeyi hedefledi. Ancak pazar şartları, pandemi etkisiyle de beraber Qualcomm’un stratejisinin dışında bir ortam oluşturdu. Bununla birlikte MediaTek’in çipleri, küçük üreticiler tarafından da kullanılmaya başlandı. Bundan dolayı da MediaTek, Qualcomm’a üstün gelebilmeyi başardı. Şimdi ise firmanın yeni hedefi, amiral gemisi segmentindeki akıllı telefonlar için daha uygun fiyatlı çipler üretebilmek. Bununla birlikte şirketin yeni Dimensity 2000 yonga seti kısa süre içerisinde piyasaya sürülebilir. ARM v9 mimarisi ve TSMC’nin 4 nm üretim teknolojisi ile gelmesi olası olan bu yeni işlemci seti ise akllı telefon üreticileri için şuana kadar büyük bir merak konusu.