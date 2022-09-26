Vladimir Putin, ABD’li muhbir Edward Snowden’a vatandaşlık verdi. Eski NSA çalışanı 2013’ten beri Rusya’da yaşıyor ama artık ülkenin resmi bir vatandaşı oldu.

The Guardian‘ın haberine göre Snowden, Putin tarafından vatandaşlık verilen 72 yabancıdan biri. Amerikalı’nın eşi Lindsay Mills’in de vatandaşlık başvurusunda bulunduğu söyleniyor. Mills’in de affedilen yabancılar listesinde yer alıp almadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıca bkz: TikTok, Yorum Beğenmeme Butonunu Kullanıma Sunuyor!



Edward Snowden, 2013 yılında ABD gizli servisi NSA’in Hollanda AIVD’si de dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla birlikte küresel bir izleme ağını nasıl kullandığını ortaya çıkardıktan sonra dünya gündemine oturdu. Daha sonra devlet sırlarını sızdırmaktan kovuşturmaya uğradı ve 2020’den beri daimi ikametgahının bulunduğu Rusya’ya kaçtı.

Edward Snowden kimdir?

Edward Joseph Snowden (d. 21 Haziran 1983), Amerikalı bilgisayar uzmanı, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı. Gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatmıştır.