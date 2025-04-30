Zülfikarlar Holding bünyesi altında Türkiye Petrolleri markası ile hizmet veren TP Petrol Dağıtım A.Ş, Ankara şehir merkezi Dikmen Vadi akaryakıt istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Yeni istasyonun açılışıyla Türkiye genelindeki 800’ü aşkın hizmet noktasına bir yenisini daha ekleyen Türkiye Petrolleri akaryakıt sektöründeki hızlı büyümesini sürdürüyor.

Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen açılış törenine Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, Enerji Grup Başkanı Çağdaş Demirağ, TP Petrol Dağıtım A.Ş. üst düzey yöneticileri ve çok sayıda Ankaralı da katılım sağladı.

Zülfikarlar Holding Enerji Grup Başkanı Çağdaş Demirağ, açılışta yaptığı konuşmada, “Akaryakıt sektörünün yerli markası olarak, Türkiye’nin dört bir yanında Türkiye Petrolleri bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimimiz ışığında iddialı hedeflere yürüyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızda öngördüğümüz yatırımlarımız planladığımız şekilde devam ediyor. En önemli hedeflerimizin başında ülkemizin her köşesindeki araç kullanıcılarını yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerimizle buluşturmak geliyor. Bu hedefle paydaşlarımızla birlikte el ele vererek Türkiye Petrolleri’ni daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılı operasyonel verimliliğimizi ve birim karlılığımızı artıracağımız bir yıl olacak” dedi.

Müşteri deneyimini daha üst seviyeye taşımayı hedefledikleri akaryakıt istasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Demirağ, “Akaryakıt istasyonları artık bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Geniş ve ferah bir alana konumlanmış istasyonumuzda kaliteli akaryakıt ve LPG ürünlerimiz bir yana, oto yıkama ve zengin içerikli T7/24 marketimize kadar pek çok hizmetle istasyonumuzda müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye genelindeki 800’ü aşkın akaryakıt istasyonunda sağlığa, emniyete ve çevreye duyarlı bir şekilde hizmet veren, kaliteli ürünlerini müşterileriyle buluşturan Türkiye Petrolleri, akaryakıt sektörünün en hızlı büyüyen markaları arasında yer alıyor.