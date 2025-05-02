KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC Lefkoşa Eski Ercan Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Peki TEKNOFEST KKTC 2025 kaç kişi ziyaret etti?

TEKNOFEST KKTC 2025 Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Eski Ercan Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti; bilim, teknoloji ve milli irade tüm heyecanıyla ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini uluslararası boyuta taşıyan Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 8. yılında 1–4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Yurt dışında ikincisi düzenlenen Festival, Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanında görkemli bir törenle başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu toplam 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor.

Açılışta konuşma yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: “İlk hayal ettiğimizde bize imkânsız dediler. Ama biz ‘yapamazsınız’ diyenlere inat, ‘biz yaparız’ diyen gençlerle yola çıktık. KKTC’de gördüğümüz bu heyecan, bize gösteriyor ki; Türk gençliği nerede olursa olsun, kendi göklerinde özgürce uçmaya hazır.” ifadelerini kullandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise millî teknoloji vizyonunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye Yüzyılı, Türk dünyasının da yüzyılı olacaktır. KKTC’de attığımız bu adımlar, ortak geleceğimizi bilim ve teknolojiyle şekillendirme irademizin göstergesidir. TEKNOFEST; icat eden, geliştiren, kendine güvenen bir neslin yükselişidir. Bu nesil, sınırları aşacak.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında TEKNOFEST’in gençlere verdiği özgüvenin altını çizerek şunları söyledi: “Burada sergilenen her proje, Kıbrıs Türk halkının azim ve inancını yansıtıyor. Gençlerimizin bilim ve teknolojiyle buluşması, bizi daha güçlü ve özgür kılacaktır. TEKNOFEST, sadece bir teknoloji fuarı değil; aynı zamanda bizim egemenliğimizin, üretme kabiliyetimizin ve kendi ayaklarımız üzerinde durma irademizin bir ifadesidir.”

Festival, Etkinlikleri ve Gösterilerle Teknolojiyi Halkla Buluşturuyor

Festival boyunca ziyaretçileri etkileyici bir bilim ve teknoloji şöleni karşıladı. Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan gibi 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışmasında gençler mühendislik hünerlerini sergilerken; ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, TURKCELL gibi teknoloji devlerinin stantları inovasyon meraklılarını ağırladı.

Fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava Araçları Sergisi, Planetaryum Film Gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, Uzay Sergisi, XR Deneyim Alanı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş ve Pedallı Uçuş Etkinlikleri, Bilim Gösterileri, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Gökyüzü ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterileriyle şölene dönüştü. Hürkuş, Çelik Kanatlar, Akıncı ve T-70 gösteri uçuşlarını gerçekleştirirken, CN235 paraşüt atlayışları yaptı. Çocuklara özel DENEYAP Atölyeleri, etkileşimli bilim şovları ile her yaştan katılımcı, TEKNOFEST ruhunu deneyimleme şansı buldu.

TEKNOFEST KKTC 2025 Ne Zaman, Nerede Olacak?

Bilime gönül veren, yeniliğin ve geleceğin bir parçası olmak isteyen herkes, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC’de bu büyük heyecana ortak olabilecek. TEKNOFEST KKTC, gökyüzünü renklendirecek muhteşem hava gösterileri, teknolojinin sınırlarını zorlayan yarışmaları ve birbirinden özel etkinlikleriyle teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

TEKNOFEST KKTC 2025 Nasıl Kayıt Yapılır?

TEKNOFEST KKTC’ye web sitesi üzerinden online kaydınızı yapabilir, ücretsiz olarak festivale katılabilirsiniz.

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