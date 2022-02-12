PUBG’nin Geliştiricisi Krafton Kendi NFT Metaverse Platformunu Oluşturacak

Sürekli artan Metaverse ile, son zamanlarda birkaç şirketin gelecekte sanal dünya için kendi Metaverse platformlarını veya NFT‘lerini geliştirmek için büyük miktarda kaynak yatırımı yaptığını gördük. PUBG ve BGMI gibi popüler oyunların geliştiricisi Krafton, yakın zamanda Naver Z ile kendi “NFT metaverse platformunu” geliştirmek için ortaklığını duyurduğu için Metaverse trendine katılan en son şirket oldu.

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Krafton Yakında Metaverse Platformu Geliştirecek

Şirket yakın zamanda anlaşmayı duyurmak için resmi bir blog yazısı paylaştı. Naver Z adlı Metaverse odaklı bir firma ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Bilmeyenler için Naver Z, Asya’nın en büyük Metaverse platformu Zepeto‘yu geliştiren Naver‘in bir yan kuruluşudur.

Güney Kore merkezli firma, kullanıcıların AR teknolojisini kullanarak özelleştirilmiş avatarlarıyla birbirleriyle etkileşime girebilecekleri sanal bir dünya olan Zepeto‘yu geliştirdi. Piyasaya sürülmesinden bu yana platform, dünyanın her yerinden 290 milyondan fazla kullanıcı topladı ve Asya’daki en büyük Metaverse platformlarından biri haline geldi.

Duyuru, Krafton‘ın yakın zamanda NFT tabanlı projeler için Seoul Auction Blue (2,5 milyon USD) ve XBYBLUE’ya (4,1 milyon USD) yatırım yapmasının ardından geldi.

Krafton, kendi NFT Metaverse platformunu geliştirmek için Naver Z‘nin alandaki uzmanlığını kullanmayı hedefliyor. Şirket, kullanıcı oluşturma içerik (UGC) oluşturma aracı geliştirmek ve Unreal Engine kullanarak yüksek kaliteli bir sanal dünya oluşturmak için PUBG: Battlegrounds gibi sürükleyici çevrimiçi çok oyunculu oyunlar oluşturma konusundaki kendi deneyimini kullanacağını söylüyor. Naver Z ise Krafton‘ın Metaverse hizmetini ve çevresindeki ortamı yönetmek için Zepeto gibi devasa bir Metaverse platformunu çalıştırma deneyimini getirecek.

Web 3.0 ekibinin Lideri HyungChul Park resmi bir açıklamada “KRAFTON ve NAVER Z arasındaki bu ortaklık, NFT’ler ve meta veri merkezleri tarafından yönlendirilen bir geleceğe bakarken her şirketin benzersiz uzmanlığı ve ortak küresel odak tarafından destekleniyor. KRAFTON’un mevcut teknolojilerini ve ölçeklenebilir Web 3.0 yaratıcısı güdümlü ekosistemlerin nasıl oluşturulacağına ilişkin araştırmaları NAVER Z ve ZEPETO’nun deneyim ve yetenekleriyle birleştirecek”. NFT teknolojileri aracılığıyla küresel yaratıcı ekonomiyi canlandırdığını söyledi.

Dolayısıyla ileriye dönük olarak, Krafton‘un Metaverse platformu için oyuncuların sanal dünyasına atlayıp bazı sürükleyici Battle Royale deneyimlerinin tadını çıkarabilecekleri AR tabanlı oyunlar geliştirmesini bekleyebiliriz. Krafton‘un böyle bir oyunu piyasaya sürmesi biraz zaman alabilir.