WD ve Kioxia, flash depolama üretimini durdurdu!

Western Digital (WD) ve Kioxia, üretimde kullanacağı hammaddeler depolarken yaşanan bozulmalar sebebiyle üretimi durdurdu. Bu olayın önceden vergilendirilmiş tedarik işlemlerindeki baskının artması ve akabinde son tüketiciye sunulan ürünlerde de fiyat artışına sebep olması bekleniyor.

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Yokkaichi ve Kitakami‘de bulunan tesislerdeki bozulmuş hammaddeler, birçok sektörü etkileyecek sınırlı flash depolama üretime yol açtı. WD ve Kioxia’nın, en büyük depolama birimi üretici şirketlerinden ikisi olduğunu düşünürsek sorunun büyüklüğünü tahmin etmek mümkün.

Bu üretim kesintisinin, bütün endüstriler bazında ne kadar geniş bir alanı etkileyeceğine dair henüz bir kesin veri yok. Fakat WD, yaptığı açıklamada 6.5 eksabayt (yani 6.5 milyon terabayt) boyutunda bir üretim kapasitesi düşüşü bildirdi. Wells Fargo analistlerinden biri ise kapasite düşüşünün, Kioxia’nın üretim kaybının da eklenmesiyle 16 eksabaytı (16 milyon terabayt) bulacağını söylüyor. Ace Araştırma Enstitüsü analistlerinden Hideki Yasuda, bu üretim düşüşü sebebiyle flash depolama birimlerinde fiyat artışı olacağını belirtiyor. Bu durumun, arz kıtlığı sebebiyle diğer endüstrilerde de fiyat artışı ortaya çıkaracağı oldukça açık.

Bu olay her ne kadar kötü olsa da unutmamak lazım ki başka üreticiler de var. Samsung ve Micron gibi şirketler, mevcut üretim kapasitelerini arttırarak bu sorunu en azından “ufak sıyrıklarla” atlattırabilir. Sonuçta flash depolamada endüstriyel bir standart bulunduğu için hangi şirketten alındığı bir sorun teşkil etmeyecektir.

Flash depolama birimleri iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi gündelik hayatımızda önemli yerleri olan cihazların katı hal belleklerinin üretiminde kullanılıyor. Samsung bu materyallerin büyük tedarikçilerinden birisi olsa bile diğer iki şirketin üretimi durdurması, ona düşen yükü arttıracak.

WD ve Kioxia, üretimin eski haline ne zaman geleceği ile ilgili henüz bir duyuru yapmadı. Üretimin durmasının toplamda bir çeyrek dönemde piyasa tüketiminin %10‘una denk geldiği tahmin ediliyor.

Kioxia’dan yapılan bir açıklamada üretimdeki durdurmanın yeni ve daha pahalı olan 3D flash depolamayı etkilediğini, geleneksel 2D NAND flash depolamayı çok etkilemeyeceğini belirtildi.

Kaynak: Bloomberg