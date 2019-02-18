PUBG yakında zombi moduna sahip olacak!

Son zamanların en çok konuşulan oyunlarından biri olan PUBG, oyun içeriğini genişletmek ve oyun atmosferini renklendirmek adına yeni bir zombi modu getiriyor.

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PUBG birçok yenileme ile karşımıza çıkacak!

PUBG, oyun severleri sevindirecek bir mod ile karşımıza çıkıyor. Yarın yayınlanması beklenen zombi modu ile Resident Evil ortaklığı bambaşka bir atmosfere sahip olacak. Konu hakkında şirketin resmi Twitter hesabı bir duyuru yayınladı. Bu hesaptan yılan bilgilere göre sorunsuz bir güncelleme için oyun sunucuları 8 saat kapatılacak.

Güncelleme ile gelecek olan Zombi Moduna ek olarak, birçok ilginç yeni özellik de eklenecek. Eklenecek özellikler, hava durumu geliştirmeleri, oyuncu alanları, Resident Evil 2 ana menü ve müziği ayrıca Quick Match özelliği eklenecek.