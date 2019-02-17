Ufak boyutuyla dikkat çeken araç kiti Tsumbay Ai01 TouchAi adıyla piyasaya çıkarak akıllı teknolojiler barındırmayan otomobiller için kolay bir kullanım vadediyor.

Aracınıza Mercedes kumandası ekleyin! | Tsumbay Ai01 TouchAi bluetooth araç kiti

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Üzerindeki dokunmatik paneli ile bluetooth üzerinden eşleştirdiğiniz telefon ya da tableti kontrol edebilmenizi sağlayan Tsumbay Ai01, üzerindeki tuşlardan da kolay bir kullanım vadediyor.

Özellikle yapay zeka asistan tuşu ile Siri, Google Asistan ile çalışabilen Tsumbay Ai01 TouchAi, Mercedes Benz markalı otomobillerin kontrolcüsüne benzer bir tasarım ile oldukça kullanışlı bir kullanım sunuyor.