PUBG Mobile EMEA Ligi Ekim’de başlıyor!

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için duyurulan PUBG Mobile EMEA Ligi, toplamda 100.000 Dolar tutarında ödül dağıtacak. Ayrıca bu turnuvada başarılı olan takımların, PUBG Mobile Global Şampiyonası’na katılma şansı da mevcut.

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PUBG, bölge şampiyonlarını belirleyecek!

Geçtiğimiz günlerde yeni güncellemesini yayınlanan PUBG, içinde ülkemizin de bulunduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi için yeni bir e-spor ligi duyurdu. Bu yeni lig aracılığıyla, PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılacak en iyi 3 takım da belirlenecek. Ekim ayında başlayacak olan EMEA Ligi’nde, toplamda 32 takım, 3 hafta boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Ligde yarışmaya hak kazanacak olan 32 takım ise, 2020 PUBG MOBILE Club Open (PMCO) Sonbahar döneminde çeşitli bölgelerde yapılan finallerde belirlenecek. PMCO Sonbahar Türkiye Finali’nin en iyi 4 takımı da EMEA Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.

EMEA Ligi’nin, iki farklı aşamada düzenlenmesi planlanıyor. Etkinliğin ilk iki haftasında lig aşaması yer alacakken, son haftada ise EMEA Lig Finalleri oynanacak. Lig aşamasında, 32 takım gruplara ayrılarak yarışacak; ve puan kazanmaya çalışacaklar. 2 haftanın ardından, gruplarda en iyi performansı gösteren 16 takım, EMEA Lig Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Son haftanın 3 günü boyunca, günde 4 maç oynayacak olan takımların, puanları da sıfırlanacak. Son 16 takım, ilk üçe kalmak için mücadele gösterecek. Böylece bu takımlar, PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilecekler.

Etkinliğin yayın tarihleri ve yayın linklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

-1. hafta: 16-19 Ekim 18:00

-2. hafta: 23-25 Ekim 18:00

-Finaller: 29 Ekim – 1 Kasım 18:00

PUBG Türkiye Twitch Kanalı: http://twitch.tv/pubgmobileTR

PUBG Türkiye YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/pubgmobiletürkiye

PUBG E-Spor YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCmeeY9kzNswUpbYyJntb3Aw