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GM20 PRO vs. GM20 PUBG KAPIŞMASI! | Kim daha çok kişi öldürecek?
General Mobile GM20 Pro ile General Mobile GM20 modellerini PUBG Kapışması konseptinde test ediyoruz. Aydoğan ve Doğuş %100 şarjda başladıkları cihazlar ile yarım saat boyunca PUBG oynayarak telefonların ısı ve batarya değerlerini kontrol edecek. Aynı zamanda en çok öldürme sayısına ulaşan da kazanıyor olacak.
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GM20 PRO vs. GM20 PUBG KAPIŞMASI! | Kim daha çok kişi öldürecek?
General Mobile GM20 özellikleri
Ekran: 6,09 inç HD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio A25
Bellek: 4 GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 4.000 mAh
General Mobile GM 20 Pro özellikleri
Ekran: 6,3 inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio P70
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB
Batarya: 4.050 mAh
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)
Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Aydın Aydoğdu bu yılın en merak edilen telefonlardan biri ile deneyimini aktarıyor.
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Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)
Almanya’da yaşayan Aydın, bir diğer telefonu olarak Galaxy Note 10 cihazını da kullanıyor. Detayları gelin hep beraber Aydın’dan dinleyelim. İyi seyirler…
Test
20.000 TL’lik SİSTEMDE UNDERGROUND, VICE CITY, CRYSIS OYNADIK! | Kaç FPS veriyor?
Gigabyte Z490 AORUS Master ana kartına üst seviye sistem kurarak efsaneleşmiş bazı eski oyunları oynuyoruz. Bakalım kaç FPS verecek?
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20.000 TL’lik SİSTEMDE UNDERGROUND, VICE CITY, CRYSIS OYNADIK! | Kaç FPS veriyor?
Kullandığımız sistem;
Gigabyte Z490 AORUS Master anakart
Intel Core i7 10700 işlemci
Gigabyte GeForce RTX 2080 Super ekran kartı
XPG Spectrix D41 2 x 8 GB bellek
Gigabyte G750H 750W 80+ Gold güç kaynağı
Corsair Hydro H100i sıvı soğutma
Corsair Carbide SPEC-06 kasa
Z490 AORUS Master özellikleri
Gigabyte’ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Cuma Raporu #119 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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