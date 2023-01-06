Türkiye’de mobil oyuncuların vazgeçilmezleri arasında yer alan PUBG MOBILE, çıtayı bir basamak daha yukarı taşıyor. Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye, dev bir espor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en büyük espor takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ve 2022 yılında 4 milyon dolar ödül havuzu bulunan bu turnuva Türkiye’deki oyunculuk için büyük bir mihenk taşı olacak gibi görünüyor. 2023 Yılı PUBG MOBILE Espor Takvimi 2023 yılı için PUBG MOBILE Pro League’in (PMPL) genişletilmesi, PMPL Elemelerine giden özel amatör eko-sistemi ve daha fazla PUBG MOBILE Regional Clash (PMRC) turnuvasının eklenmesini içeren yeni duyurulara da yer verildi.

PMPL’de yarı profesyonel ve amatör takımlar için 2024’te turnuvaya giriş için PMPL Elemeleri yer alacak. Turnuvaya katılan takımlar, PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası, PUBG MOBILE Club Open veya 3. parti turnuvalarda yarışarak PMPL Elemelerine giriş hakkı kazanacak.

Bölgeler arası rekabeti daha heyecanlı hale getirmek için ve 2022 düzenlenen ilk PUBG MOBILE Regional Clash’in başarısından sonra, PUBG MOBILE Esports 2023’te daha fazla turnuvaya imza atacak. PUBG MOBILE Regional Clash, taraftarların favori bölgesel takımlarının PUBG MOBILE Esports’un küresel turnuvaları dışında karşı karşıya gelmelerine olanak sağlıyor.

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Kasım ayından itibaren başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Temmuz ayında ise Riyad’da düzenlenecek PUBG MOBILE World Invitational turnuvası gerçekleşecek.

PUBG MOBILE Esports ayrıca oyuncu deneyimini geliştirmek için iki format değişikliği yapacak. Oyunları daha heyecanlı ve rekabetçi hale getirmek için tüm turnuvalarda 10 puanlık bir sisteme geçilecek.

2022 yılında 5 bölgede 13 PMPL turnuvası, PUBG MOBILE Esports turnuvalarına katılan 2000’den fazla profesyonel oyuncu, 343 profesyonel takım ve 2022 PUBG MOBILE Club Open için rekor niteliğindeki 600.000 takım kaydı ile PUBG MOBILE Esports için inanılmaz başarılarla dolu bir yıl olmuştu. Aynı başarı bu yılda da devam ettirilecek gibi görünüyor.