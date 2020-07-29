PUBG, Hindistan’da yasaklanabilir

PUBG ile birlikte bazı Çin menşeili uygulamalar Hindistan’da incelemeye alındı. Geçtiğimiz ay TikTok da dahil olmak üzere 59 adet Çinli uygulamaya yasak getiren Hindistan hükümeti, ülkedeki yasaklı uygulamalar listesini genişletebilir.

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Hindistan’da PUBG yasaklanabilir

Çin henüz ABD ile arasındaki problemi çözememişken, Hindistan ile arasındaki yoğun gerilim de gün geçtikçe artıyor. Daha önce 59 Çinli uygulamayı yasaklayan Hindistan, iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirecek bir adım daha atabilir. The Ecomonic Times dergisinin haberine göre hükümet aralarında PUBG’nin de bulunduğu 275 tane daha Çinli uygulama ve oyunu, ulusal güvenliğini ve kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeye sebebiyet verecek ciddi açıklar barındırdığı gerekçesiyle incelemeye aldı. Söz konusu listede; Tencent firması tarafından geliştirilen PUBG, Alibaba Group bünyesinde hizmet veren AliExpress ve Xiaomi‘nin TikTok benzeri video paylaşım servisi Zili olmak üzere toplam 275 adet popüler mobil oyun ve uygulama bulunuyor.

İnceleme sonucunda hükümet bu uygulamaların tamamını veya bir kısmını yasaklayabileceği gibi, hiçbirini de yasaklamayabilir. Ayrıca PUBG’nin yasaklanmasının büyük tepkilere yol açacağı düşünülüyor. Çünkü Hindistan PUBG’nin en popüler olduğu ülkelerden biri olmasının yanı sıra, toplam indirilme sayısının %24‘ünü oluşturması ve 175 milyon aktif kullanıcıya sahip olması sebebiyle PUBG için oldukça önemli bir pazar. Yasaklandığı takdirde uygulama marketlerinden kaldırılacak ve kullanıcılar kendi cihazlarında onu ve diğer uygulamaları çalıştıramayacak.

Bununla birlikte Hindistan hükümetinin, geçen ay erişim engeli getirdiği uygulamalara alternatif olarak ortaya çıkan 47 uygulamayı da geçtiğimiz günlerde yasakladığı bildirildi.