Oyun
PUBG, Hindistan’da yasaklanabilir
PUBG ile birlikte bazı Çin menşeili uygulamalar Hindistan’da incelemeye alındı. Geçtiğimiz ay TikTok da dahil olmak üzere 59 adet Çinli uygulamaya yasak getiren Hindistan hükümeti, ülkedeki yasaklı uygulamalar listesini genişletebilir.
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Hindistan’da PUBG yasaklanabilir
Çin henüz ABD ile arasındaki problemi çözememişken, Hindistan ile arasındaki yoğun gerilim de gün geçtikçe artıyor. Daha önce 59 Çinli uygulamayı yasaklayan Hindistan, iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirecek bir adım daha atabilir. The Ecomonic Times dergisinin haberine göre hükümet aralarında PUBG’nin de bulunduğu 275 tane daha Çinli uygulama ve oyunu, ulusal güvenliğini ve kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeye sebebiyet verecek ciddi açıklar barındırdığı gerekçesiyle incelemeye aldı. Söz konusu listede; Tencent firması tarafından geliştirilen PUBG, Alibaba Group bünyesinde hizmet veren AliExpress ve Xiaomi‘nin TikTok benzeri video paylaşım servisi Zili olmak üzere toplam 275 adet popüler mobil oyun ve uygulama bulunuyor.
İnceleme sonucunda hükümet bu uygulamaların tamamını veya bir kısmını yasaklayabileceği gibi, hiçbirini de yasaklamayabilir. Ayrıca PUBG’nin yasaklanmasının büyük tepkilere yol açacağı düşünülüyor. Çünkü Hindistan PUBG’nin en popüler olduğu ülkelerden biri olmasının yanı sıra, toplam indirilme sayısının %24‘ünü oluşturması ve 175 milyon aktif kullanıcıya sahip olması sebebiyle PUBG için oldukça önemli bir pazar. Yasaklandığı takdirde uygulama marketlerinden kaldırılacak ve kullanıcılar kendi cihazlarında onu ve diğer uygulamaları çalıştıramayacak.
Bununla birlikte Hindistan hükümetinin, geçen ay erişim engeli getirdiği uygulamalara alternatif olarak ortaya çıkan 47 uygulamayı da geçtiğimiz günlerde yasakladığı bildirildi.
Oyun
Star Wars: Squadrons ön siparişte!
Star Wars‘ın son oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order‘ın yakaladığı başarı sonrası, EA çok zaman geçmeden yeni Star Wars oyunu ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Serinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons 2 Ekim‘de oyuncularla buluşacak.
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Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons 2 Ekim‘de piyasaya çıkıyor. PC, PS4 ve Xbox platformlarına çıkış yapacak oyun ayrıca VR desteği de sunacak. Squadrons‘un en önemli özelliği ise tüm oyun platformları için ortak bir oyun oynama imkanı sunacak olması. Yani PC, PS4 ve Xbox kullanıcıları oyunu beraber oynayabilecek.
Oyun Xbox Store‘da 278 TL, Steam ve Epic Store‘da 279.99 TL, Origin‘de 39.99 €, Playstation Store‘da ise 279 TL fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Oyunu ön siparişle almanız durumunda oyun içinde kullanabileceğiniz
– New Republic Recruit Uçuş Tulumu (Epik)
– Imperial Ace Uçuş Tulumu (Epik)
– New Republic Recruit Starfighter Kaplamaları (Nadir)
– Imperial Ace Starfighter Kaplamaları (Nadir)
– New Republic Recruit Çıkartması (Normal)
– Imperial Ace Çıkartması (Normal)
içerikleri hediye ediliyor. Oyunu Origin, Playstation Store veya Xbox Store‘dan alacakların EA Access üyeliği bulunuyorsa oyunu %10 indirimle alma imkanları olacak.
Oyun
Microsoft Flight Simulator için kapalı beta dönemi başladı!
Simülasyon oyunu severler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Flight Simulator kapalı beta olarak oyunculara açıldı.
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Microsoft Flight Simulator’ın kapalı beta dönemi başladı!
Microsoft Flight Simulator alfa test sürecini tamamladı ve şimdi daha fazla oyuncuya ulaşabileceği kapalı beta sürecine geçti. Alfa testi aşamasına katılan kullanıcılar bu ayın başlarında kapalı betaya erken erişim elde ettiler. Şirket şimdi de kapalı beta sürecinin erken erişim aşamasını tamamladı ve yeni oyunculara erişim tanımaya başladı. Yeni sürümü olan 1.6.13 kapalı beta ile birlikte Flight Simulator kafa hareketlerini izleme çözümü olarak TrakIR desteğine sahip. Bu özellik hangar menüsünde, uçak içerisinde ve kovalamaca kamera açılarında kullanılabilir.
Bunların yanı sıra 9 yeni uçak tasarımı, dört uçuş eğitimi ve 22 iniş görevi de simülasyona eklendi. Eklenen görevler ve tasarımlar hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz. Kapalı beta sürümünde bulunan yeni uçakların listesi:
- Aviat Pitts Special S2S
- Extra 330LT
- Flight Design CTSL
- Icon A5
- JMB Aircraft VL-3
- Robin Cap10
- Zlin Aviation Savage Cub
- Textron Aviation Beechcraft King Air 350i
- Textron Aviation Cessna Citation CJ4
Flight Simulator 18 Ağustos’ta Windows 10 için Microsoft mağazası aracığıyla satın alınabilecek. Mağaza üzerinde simülasyonun birden fazla sürümü satın alınabilir olacak. Oyun ayrıca PC için Xbox Game Pass aboneliğinde de mevcut olacak. Fiziksel sürümü ise 10 adet çift katmanlı DVD ve bir el kitapçığı ile birlikte Avrupa’da satışa sunulacak. Fiziksel sürümünün ülkemizde satışa sunulacağı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!
Son yıllarda oyun telefonları arasındaki rekabet giderek artıyor. Son olarak yeni tanıtılan Snapdragon 865+ yonga seti ile birlikte yüksek performans odaklı oyuncu telefonlarının serilerini yenilediğini görüyoruz. Black Shark tarafı da serisini güncelleyerek Black Shark 3S modelini yeni özellikler ile birlikte 31 Temmuz’da tanıtacak.
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Black Shark 3S, USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!
Black Shark 3S’in resmi tanıtımına birkaç gün kala telefon için bazı yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Black Shark 3S UBS 3.0 üzerinden ekran yansıtma desteği sağlayan JOYUI 12’yi çalıştıracak. Cihaz üzerinden 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel olması bekleniyor. Telefonu bir bilgisayara bağlar ve Black Shark uygulamasını çalıştırırsanız telefon ekranı bilgisayarda 60 fps’de yansıtılacak. Uygulama ile birlikte klavye ve fare gibi kontrolcüleri de telefonunuz ile kullanmanız mümkün. Tanıtım sırasında bu özellik oyun oynamak için gösterilse de her türlü mobil uygulamanız ile kullanabilirsiniz.
Black Shark 3S oyuncular için geliştirilen bir akıllı telefon ve oyuncuların daha iyi kontrollere sahip olması için dahili olarak da bazı özellikler içeriyor. Dokunmatik ekrana ek olarak telefon hareket kontrollerine de sahip. Hareket sensörleri aracılığı ile algılanan kullanıcı hareketleri oyunlar içerisinde çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için atanabilmekte.
Tüm bunların yanı sıra daha fazla kontrol isteyen oyuncular için telefon harici omuz tuşlarına da desteklemekte. Diğer telefonlar ile de uyumlu olan omuz tuşlarını kullanarak oyuncuların daha fazla kontrol elde etmelerine olanak sağlamakta. Black Shark 3S’le birlikte gelecek olan yazılım ayrıca sesli komutları da desteklemekte. Bu sayede sesli komutlarınız ile ekran görüntüsü alabilir veya ekran kaydı başlatabilirsiniz. Mobil oyuncular için zaman zaman büyük bir problem haline gelebilen çağrılar da bu özellik ile birlikte daha fazla sorun olmayacağa benziyor. Sesli komutlarınız ile çağrıları cevaplayabilirsiniz ve tüm bunları yaparken oyununuza ara vermek zorunda değilsiniz.