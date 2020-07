PUBG, Hindistan’da yasaklanabilir

Star Wars‘ın son oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order‘ın yakaladığı başarı sonrası, EA çok zaman geçmeden yeni Star Wars oyunu ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Serinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons 2 Ekim‘de oyuncularla buluşacak.

Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons 2 Ekim‘de piyasaya çıkıyor. PC, PS4 ve Xbox platformlarına çıkış yapacak oyun ayrıca VR desteği de sunacak. Squadrons‘un en önemli özelliği ise tüm oyun platformları için ortak bir oyun oynama imkanı sunacak olması. Yani PC, PS4 ve Xbox kullanıcıları oyunu beraber oynayabilecek.

Oyun Xbox Store‘da 278 TL, Steam ve Epic Store‘da 279.99 TL, Origin‘de 39.99 €, Playstation Store‘da ise 279 TL fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Oyunu ön siparişle almanız durumunda oyun içinde kullanabileceğiniz

– New Republic Recruit Uçuş Tulumu (Epik)

– Imperial Ace Uçuş Tulumu (Epik)

– New Republic Recruit Starfighter Kaplamaları (Nadir)

– Imperial Ace Starfighter Kaplamaları (Nadir)

– New Republic Recruit Çıkartması (Normal)

– Imperial Ace Çıkartması (Normal)

içerikleri hediye ediliyor. Oyunu Origin, Playstation Store veya Xbox Store‘dan alacakların EA Access üyeliği bulunuyorsa oyunu %10 indirimle alma imkanları olacak.