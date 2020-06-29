Haber
Hindistan TikTok uygulamasını yasakladı!
Video paylaşım uygulaması TikTok üzerinde yapılan bazı paylaşımlar, dünya genelinde pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekiyor. Uygulamanın engellenmesi dönem dönem talep edilirken, bununla ilgili ilk somut adım ise Hindistan hükümetinden geldi!
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Hindistan hükümeti, TikTok ve pek çok Çin uygulamasını engelledi!
Tüm dünya Çin ve Amerika arasındaki gerilime odaklanırken, Uzakdoğu ülkesinin komşularıyla da sorunları bulunuyor. Bu ülkelerin başında da Keşmir sorunundan dolayı Hindistan geliyor. İki ülke siyasal arenada pek çok zaman karşı karşıya gelirken, Hint tarafından önemli bir adım geldi. Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın paylaştığı basın bültenine göre, Çin merkezli 59 mobil uygulamaya yasak konuldu. Yasaklanan uygulamaların bazıları dünya genelinde popülerken, bu uygulamalar arasında TikTok, WeChat, Weibo ve bazı Xiaomi uygulamaları da bulunuyor.
Bakanlık açıklamasında engellenen uygulamaların güvenlik ve kullanıcı gizliliği açısından ciddi açıklar barındırdığını iddia etti. Ayrıca bu uygulamalar üzerinden Hindistan’ın egemenlik ve bütünlüğüne zarar verici davranışlara teşvik edildiğine de vurgu yapıldı. Yasaklanan uygulamalara erişim engeli getirilirken, Play Store ve App Store’da da bölgesel kısıtlama yapıldığı belirtiliyor. Yani Hindistan’daki akıllı telefon kullanıcıları engellenen uygulamaları indiremeyecek ve cihazlarında çalıştıramayacak. Söz konusu uygulamaların tam listesi ise şu şekilde sıralanıyor:
- TikTok
- Mi Community
- Mi Video Call
- ES Dosya Yöneticisi
- UC Browser
- UC News
- UC Video
- DU Battery Saver
- DU Browser
- DU Cleaner
- DU Cache Cleaner
- DU Recorder
- DU Privacy Vault
- QQ Launcher
- QQ International
- QQ Security Center
- QQ Player
- QQ Music
- QQ Newsfeed
- QQ Mail
- CM Browser
- Baidu Map
- Baidu Translate
- Clean Master
- Mobile Legends
- Clash of Kings
- APUS Browser
- Virus Cleaner
- SHAREit
- Kwai
- SHEIN
- Helo
- Likee
- YouCam Makeup
- ROMWE
- Club Factory
- NewsDog
- BeautyPlus
- Xender
- Bigo LiveSelfieCity
- Mail Master
- Parallel Space
- WeSync
- Viva Video
- Meitu
- Vigo Video
- New Video Status
- Vault
- HAGO – Play With New Friends
- CamScanner
- Wonder Camera
- Photo Wonder
- WeMeet
- Sweet Selfie
- Vmate
- VFly-Status Videos, Status Maker, New Video Status
Genel
Elektrikli Nissan Ariya, global bir model olarak satılabilir!
Nissan, yeni elektrikli crossover modeli Ariya için 15 Temmuz‘da tanıtım yapacağını açıklamıştı. Japon üretici, bu modeli ile Tesla Model Y‘nin global pazarda rakibi olmak istiyor.
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AutoNews‘in haberine göre bu gelişmeler, yıllık hissedarlar toplantısında duyuruldu. Öncelikle Japonya’da satışa sunulması beklenen Ariya, daha sonra Çin ve Avrupa’nın da dahil olduğu küresel pazarlarda satılabilir. Nissan Ariya’nın, Tochigi‘de yer alan ve elektrikli araçlar üretmek için dönüştürülen fabrikada üretilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Nissan’ın sıfır emisyon çaprazlama sürecinde doğruladığı üzere, Ariya’da ProPilot 2.0 yarı otonom sürüş sistemi yer alacak. ProPilot 2.0’da sürücünün, ellerini sürekli direksiyonda tutmasına dair bir zorlama bulunmuyor. Bu sistemin 31 Mart 2024‘e kadar şirketin orta vadeli iş planının bir parçası olarak, 20 farklı pazarda 20’den fazla modelde yer alması planlanıyor.Ayrıca 8 adet elektrikli modelin de dahil olduğu 12 yeni Nissan modelinin, önümüzdeki 18 ay içinde satışa çıkacağı söyleniyor.
Nissan CEO‘su Makoto Uchida, “Yeni Ariya’nın en önemli özelliği, gelecekte kendi kendini sürebilen elektrikli araçlar ile ileri seviye sürüş destek sistemlerini birlikte sunan bir köprü olması. Yeni Ariya, Nissan için yeni bir dönemin anahtarı olacak.” dedi.
NOT: Haberdeki görseller 2019 Nissan Ariya Concept modeline aittir.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile gelebilir!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat/performans tarafındaki önemli akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Markanın üzerinde çalıştığı Redmi K40 ise MediaTek Dimensity 1000+ işlemci sayesinde performansın sınırlarını zorlamak için geliyor!
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Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile sınırları zorlayacak!
Weibo’da yayın yapan ve sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation adlı hesap, Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Redmi K40 / Mi 10T serisine ait olduğu belirtilen cihazda dikkat çeken bazı detaylar bulunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip LCD ekran ile geleceği belirtilen telefonda muhtemelen pop-up ön kamera göreceğiz. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli batarya da 33W hızlı şarj desteği ile güçlendirilecek.
MediaTek’in yeni nesil Dimensity 1000+ 5G işlemcisinin güç vereceği belirtilen cihaz, bu sayede amiral gemisi cihazlarına çok yakın bir performans sergileyecek. 2.6 GHz’e kadar çalışan 8 çekirdekli işlemci, AnTuTu Benchmark uygulamasında 530.000 puanın üzerine çıkmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere AnTuTu, paylaştığı infografik tabloda bu işlemciyi Qualcomm Snapdragon 855+ ile Exynos 990 arasına konumlandırmıştı. Yani Redmi’nin yeni amiral gemisi cihazı fiyat/performans tarafında bir hayli güçlü olacak.
Paylaşılan özellikleri ile şimdiden ilgi toplamayı başaran telefonun Redmi K40 ve Xiaomi Mi 10T olup olmayacağı şuan için belirsiz. Ancak güvenilir kaynaklara göre cihazın sertifikasyon işlemleri kısa süre önce tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım Redmi ve MediaTek birlikteliğinin yeni modeli istenen başarıya ulaşabilecek mi?
Genel
Mercedes-AMG F1 takımı, ırkçılığı protesto için siyaha bürünecek!
Mercedes‘in Formula 1 takımı, hem takım içindeki hem de diğer tüm spor dallarındaki ırk ayrımını azaltmak için 2020 sezonunun geri kalanında renk düzenini siyah yapacak.
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Yeni renk düzeni bu hafta sonu, 2020 Avusturya Grand Prix’inde ilk kez kullanılacak. Her iki Mercedes-AMG aracının halo (sürücünün önünde yer alan U şeklindeki bar) kısmında “End Racism” ve aynalarında “#WeRaceAsOne” ibareleri yer alacak.
Ekip ayrıca sezon bitmeden bir “Çeşitlilik ve Katılım” programı başlatacak. Bu programda, ekip üyeleri arasındaki ırkçılık farkındalığını arttırmayı, işe alım süreçlerini analiz etmeyi, spora erişilebilirliği arttırmayı ve imkansızlıktan ötürü yeteneği gizli kalan kişilere de destekte bulunmak gibi kısımlar yer alıyor.
Mercedes-AMG F1 Takım Müdürü Toto Wolff, “Irkçılığın ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Bu Mercedes için temel bir ilke. Ancak sessiz kalırsak, her ne kadar doğru inançlara ve zihniyete sahip olursak olalım, bu sorunları çözemeyiz. Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlikten bahsetmek için kullanacağız. Gümüş Ok, 2020 sezonunda ekibimize ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek adına siyah renkte yarışacağız.” dedi.
Hamilton Komisyonu‘nu kurup, yönlendirecek olan 6 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, Kraliyet Mühendislik Akademisi ile iş birliğine gidecek. Bu komisyon ile daha fazla siyahi gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile buluşmasına yardımcı olunacak.
Lewis Hamilton bu konu hakkında, “Mercedes Yönetim kuruluna ve Toto Wolff’a, beni dinlemeye, deneyimlerimi ve tutkumu gerçekten anlamaya zaman ayırdığınız ve değiştirmek/geliştirmek istediğiniz bu önemli ifade için çok teşekkür ediyorum. Sporun ötesine geçen bir miras inşa etmek istiyoruz. Eğer lider olabilirsek ve kendi işimizde daha çok çeşitlilik oluşturabilirsek, bundan daha güçlü bir mesaj olamaz. Böylelikle başkalarına, nasıl yapabilecekleri konusunda bir güven vereceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops