Hindistan TikTok uygulamasını yasakladı!

Video paylaşım uygulaması TikTok üzerinde yapılan bazı paylaşımlar, dünya genelinde pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekiyor. Uygulamanın engellenmesi dönem dönem talep edilirken, bununla ilgili ilk somut adım ise Hindistan hükümetinden geldi!

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Hindistan hükümeti, TikTok ve pek çok Çin uygulamasını engelledi!

Tüm dünya Çin ve Amerika arasındaki gerilime odaklanırken, Uzakdoğu ülkesinin komşularıyla da sorunları bulunuyor. Bu ülkelerin başında da Keşmir sorunundan dolayı Hindistan geliyor. İki ülke siyasal arenada pek çok zaman karşı karşıya gelirken, Hint tarafından önemli bir adım geldi. Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın paylaştığı basın bültenine göre, Çin merkezli 59 mobil uygulamaya yasak konuldu. Yasaklanan uygulamaların bazıları dünya genelinde popülerken, bu uygulamalar arasında TikTok, WeChat, Weibo ve bazı Xiaomi uygulamaları da bulunuyor.

Bakanlık açıklamasında engellenen uygulamaların güvenlik ve kullanıcı gizliliği açısından ciddi açıklar barındırdığını iddia etti. Ayrıca bu uygulamalar üzerinden Hindistan’ın egemenlik ve bütünlüğüne zarar verici davranışlara teşvik edildiğine de vurgu yapıldı. Yasaklanan uygulamalara erişim engeli getirilirken, Play Store ve App Store’da da bölgesel kısıtlama yapıldığı belirtiliyor. Yani Hindistan’daki akıllı telefon kullanıcıları engellenen uygulamaları indiremeyecek ve cihazlarında çalıştıramayacak. Söz konusu uygulamaların tam listesi ise şu şekilde sıralanıyor: