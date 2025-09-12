Mobil teknoloji dünyasının önemli oyuncularından Xiaomi, Ağustos ayında Çin’de kullanıcılara sunduğu işletim sistemi HyperOS 3‘ün beta sürümünü şimdi de küresel pazarlara taşıyor. Şirket, yeni nesil HyperOS 3 deneyimini uluslararası alanda ilk elden tecrübe etmek isteyenler için beta test programını başlattığını duyurdu. Bu hamle, Xiaomi‘nin kullanıcı geri bildirimlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle HyperOS‘in kararlılığı ve performansı için bu test süreci kritik bir rol oynayacak.

Xiaomi’den Kullanıcılara Çağrı: HyperOS 3 Beta Testine Katılın!

Resmi HyperOS sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, merakla beklenen HyperOS 3‘ün küresel beta test kullanıcıları için başvuru sürecinin başladığı belirtildi. Bu gelişme, HyperOS 3‘ün sunduğu yenilikleri global çapta kullanıcılarla buluşturmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcılar, bu test programı sayesinde Xiaomi‘nin yeni sürümündeki performans iyileştirmelerini, yeni özelliklerini ve arayüz güncellemelerini diğer herkesten önce deneyimleme fırsatı bulacak. Bu beta testi, yazılımın final sürümü için de bir ön hazırlık niteliği taşıyor.

HyperOS 3 Beta Tester Başvurusu Nasıl Yapılır?

HyperOS 3 beta test programına katılmak isteyen kullanıcıların takip etmesi gereken adımlar oldukça basit. Başvuru süreci, Xiaomi Community uygulaması üzerinden yürütülüyor. Kullanıcılar, uygulama içerisinde yer alan “Ben” ve sonrasında “Beta Testi” seçeneklerine dokunarak başvuru formuna erişim sağlayabiliyor. Başvurusu onaylanan tester‘lara, HyperOS 3‘ün beta sürümleri kablosuz olarak (OTA) gönderilecek ve böylece en güncel sürüme anında erişim sağlanmış olacak.

Ancak, her beta programında olduğu gibi HyperOS 3 için de dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Beta sürümleri, kararsızlıklar ve hatalar içerebileceği için kullanıcıların günlük olarak kullandıkları ana cihazlarında bu testi uygulamamaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, olası bir veri kaybı riskine karşı, başvuru öncesinde cihazdaki tüm verilerin yedeklenmesi büyük önem taşıyor.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerinin 24 Eylül’de yapılacak lansmanında HyperOS 3‘ün küresel tanıtımının da gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu beklenti, beta testine olan ilgiyi daha da artırıyor. Xiaomi, bu testlerle kullanıcılarına en iyi yazılım deneyimini sunmayı hedefliyor.

Siz HyperOS 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.