PUBG geliştiricisi Krafton, aksiyon-rpg The Ascent’in arkasındaki İsveçli oyun stüdyosu The Ascent’i satın alıyor. Bu arada stüdyo, açık bir oyun dünyasında birinci şahıs nişancı oyunu üzerinde çalışıyor. Satın alma işleminde ne kadarlık bir meblağın söz konusu olduğu bilinmiyor.

Krafton üç aylık kazanç sunumunda Neon Giant’ın satın alma işlemini önümüzdeki dönemde tamamlamayı planladığını belirtti. Krafton, battleroyal oyunu PUBG: Battlegrounds’un geliştiricisidir. Şirket üç ayda bir yaptığı duyuruda PUBG oyuncularının sayısının özellikle bu yılın Ocak ayından bu yana arttığını, çünkü bu oyunun daha sonra rakibi Fortnite’a benzer şekilde oynaması ücretsiz bir modele geçtiğini söyledi.

Krafton, üç aylık rakamlarının gerekçesinde, önümüzdeki aylarda “istikrarlı bir premium oyun akışı yayınlamak için geliştirme ve hizmetlere yatırım yapmaya devam etmeyi” planladığını yazıyor. Bu konudaki en önemli gelişmelerden biri İsveçli stüdyo Neon Giant’ın satın alınması oldu. Bu stüdyo, daha önce DOOM, Gears of War ve Far Cry gibi oyunlarda çalışan geliştiriciler tarafından yaratılan bir aksiyon-rpg olan The Ascent ile tanınıyor. Neon Giant şu anda açık bir dünyada geçen birinci şahıs nişancı oyunu üzerinde çalışıyor, ancak bununla ilgili ayrıntılar henüz şirketler tarafından verilmedi.

Krafton ayrıca The Bird That Drinks Tears adlı henüz duyurulmamış bir oyunu daha da geliştirmek için “büyük bir Kanadalı stüdyo” ile işbirliği yapacağını söyledi. Krafton ayrıca bir looter-shooter, çok oyunculu bir shooter ve macera oyunu Subnautica’nın devamı üzerinde çalışıyor.